Luka Dončić v postelji preživel tudi do 14 ur

Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki se je nedavno mudil tudi na dobrodelnem teniškem turnirju klubske ikone Dirka Nowitzkega, želi s soigralci še izboljšati dosežek iz minule sezone, ko so Dallas šele v konferenčnem finalu ustavili kasnejši zmagovalci Golden State Warriors.

»Dobro se počutim, spal sem verjetno 13 ali 14 ur na dan. A zdaj sem dobro,« je nasmejan v pogovoru z mediji dejal Dončić, ki je poletje in večji del septembra preživel v vrstah reprezentance, s katero je izpadel v četrtfinalu evropskega prvenstva. Slovenija je z bolečim porazom proti Poljski zapustila evropski prestol, kakšni pa so načrti pred novo sezono v Teksasu? »Nimamo nikakršnih pričakovanj, cilj je zame in za ekipo vedno enak – osvojitev naslova, za katerega bomo vedno delali,« je nadaljeval Dončić.

Dotaknil se je tudi slovesa dolgoletnega soborca Jalena Brunsona, ki bo kariero nadaljeval pri New York Knicks, Dončić pa v njegovi vlogi vidi Spencerja Dinwiddieja.

»Ne moremo zamenjati JB-ja, bil je izjemen igralec in fant, res ga je bilo zabavno imeti v ekipi. A mislim, da bo letos Spencer imel veliko večjo vlogo, ki ji bo lahko kos – ima vse, da mu lahko uspe,« je dejal Dončić.