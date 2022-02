Noč rekordov Luke Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je k zmagi Dallasa proti Los Angeles Clippers s 112:105 prispeval kar 51 točk, s čimer je postavil osebni rekord v ligi NBA. Ob tem je dodal še devet skokov ter šest podaj, postavil pa je tudi nov mejnik sezone po točkah v eni četrtini. Najboljša znamka zdaj znaša 28 točk.

Dvaindvajsetletni Ljubljančan je sijajno začel obračun proti Clippers. Že hitro je bilo jasno, da bo to poseben večer za Dončića, ki je v prvi četrtini zadel kar sedem od desetih metov za tri. Prvih 12 minut je končal z 28 točkami. Če bi bolje zadeval proste mete (1:4), bi lahko prvo četrtino končal tudi s 30 točkami. Pred tem je v eni četrtini največ točk v ligi NBA to sezono dosegel Stephen Curry, in sicer 25 prav proti Clippers.

Slovenski as je tudi v nadaljevanju dvoboja prikazal učinkovito predstavo, v ključnih trenutkih zadnje četrtine pa je znova prevzel odgovornost in z osmimi zaporednimi točkami Dallasu pomagal ohraniti prednost okoli desetih točk pred končnico.

Na koncu se je ustavil pri 51 točkah, iz igre pa je zadel 17 od 26 metov. Zadel je sedem od 14 poskusov za tri, ter deset od 14 izza črte prostih metov. Igral je 39:48 minute ter zbral še ukradeno žogo in blokado. Izgubil je sedem žog.

Dončić je prvič v karieri prebil mejo 50 točk, skupaj je v rednem delu NBA zdaj 12-krat dosegel vsaj 40 točk, v končnici pa mu je to uspelo petkrat. V rednem delu sezone je njegova najboljša znamka pred današnjim dvobojem znašala 46 točk. Toliko točk je dosegel tudi v končnici lani prav proti Clippers.

Klubski rekord za največ točk v četrtini ostaja v rokah Dirka Nowitzkega z 29 točkami. Nemčev dosežek 53 točk je še vedno klubski rekord. V tej sezoni je v eni četrtini največ točk doslej dosegel Stephen Curry, prav proti Clippersom – 25.

Februarja je Dončić zelo vroč. Njegovo povprečje pred današnjo tekmo proti LA Clippers je bilo 31 točk ob 45,8 odstotnem metu (za tri 38,7 %), devetih skokih in 11,8 asistence. Zdaj je povišal povprečje na 35 točk.

Goran Dragić je vse bliže Dallasu. FOTO: Dan Hamilton/Usa Today Sports

Goran Dragić je že v Teksasu

V nadaljevanju sezone se bodo morali Mavericks znajti brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa. Tega je vodstvo franšize na zadnji dan prestopne tržnice skupaj z izborom v drugem krogu enega od prihodnjih naborov poslalo v Washington v zameno za branilca Spencerja Dinwiddieja in krilnega košarkarja Davisa Bertansa.

Tudi Goran Dragić je vsaj začasno dobil novega delodajalca, Toronto ga je poslal v San Antonio. Tam pa po poročanju ESPN in drugih ameriških medijev ne bo zaigral, saj se bo dogovoril za odkup pogodbe. V igri za njegov podpis so Dallas, Milwaukee, Chicago, LA Clippers, Brooklyn in Golden State.

LeBron James izbral Dončića

Kapetana ekip za ekshibicijsko tekmo zvezdnikov v severnoameriški košarkarski ligi NBA, All Star, ki bo 20. februarja v Clevelandu, LeBron James in Kevin Durant, sta izbrala igralce. Zvezdnik jezernikov je v svojo ekipo izbral tudi mladega slovenskega asa Luko Dončića kot prvega med rezervnimi igralci, poročajo ameriški mediji.

Poleg Dončića bodo uvodoma tekmo spremljali z rezervne klopi še Jimmy Butler (Miami), Darius Garland (Cleveland), James Harden (Brooklyn), Donovan Mitchell (Utah), Chris Paul (Phoenix) in Fred VanVleet (Toronto).

Kapetan zahodne ekipe LeBron James ni pozabil na Luko Dončića. FOTO: Steph Chambers/AFP

Dončić je na tekmi zvezdnikov lige NBA zaigral že dvakrat, del spektakla je bil kot član začetne peterke moštva v letih 2021 in 2020. Obakrat ga je v svojo ekipo izbral kapetan James, ki je Slovencu ponudil priložnost v svoji ekipi tudi kot rezervistu.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), DeMar DeRozan (Chicago) in Nikola Jokić (Denver) bodo Dončićevi soigralci v Jamesovi ekipi kot člani začetne peterke.

Tako James kot Durant sta dobila največ glasov na glasovanju in sta dobila svoji ekipi.

Ekipa Team LeBron se bo pomerila z ekipo Team Durant. V njej so Joel Embiid (Philadelphia), Ja Morant (Memphis), Jayson Tatum (Boston), Andrew Wiggins (Golden State) in Trae Young (Atlanta) v začetni peterki.

LaMelo Ball (Charlotte), Devin Booker (Phoenix), Rudy Gobert (Utah), Zach LaVine (Chicago), Khris Middleton (Milwaukee), Dejounte Murray (San Antonio) in Karl-Anthony Towns (Minnesota) bodo rezervisti v Durantovi ekipi.

Lansko ekshibicijo, ki je bila 7. marca v Atlanti, je osvojil Team LeBron, ki je s 170:150 premagal Team Durant.