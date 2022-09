Luka Dončić z mamo tekmuje za svojo blagovno znamko

Luka Dončić od ameriškega patentnega urada zahteva preklic registracije blagovne znamke »LUKA DONCIC 7«, ki je trenutno v lasti njegove mame Mirjam Poterbin, je objavil ameriški novinar Marc Stein, odlični poznavalec dogajanja v ameriški poklicni košarki.

Kako se bo razrešil spor okoli imena vodilnega košarkarja slovenske reprezentance in moštva NBA Dallas Mavericks, bo zlasti odvisno od tega, na kateri podlagi je mama postala imetnica pravic do blagovne znamke.

Če je bila podlaga za registracijo znamke dejstvo, da je bil Dončić ob prestopu v poklicno ligo NBA po ameriških zakonih še mladoleten in je mama lastništvo prevzela kot njegova zakonita zastopnica, bo spor bistveno hitreje rešljiv, kot če je mama blagovno znamko registrirala v svojem imenu in za svoj račun, ocenjuje odvetnik in specialist za športno pravo Blaž Tomažin Bolcar.

Rok za oddajo zahteve za preklic sedanje registracije omenjene blagovne znamke se je iztekel v torek in do takrat so Dončićevi pravni svetovalci morali vložiti zahtevo, če so hoteli, da bi prihodki od te blagovne znamke pritekali neposredno na njegov račun.

To je zgolj zadnji korak v več mesecev trajajočem prizadevanju 23-letnega zvezdnika, da pridobi popoln nadzor nad blagovnimi znamkami, ki nosijo njegovo ime, jih pa trenutno obvladuje Mirjam Poterbin.

»Gledati moram naprej. Še naprej rastem kot igralec in oseba, zato mi je pomembno, da nadzorujem lastno blagovno znamko in se osredotočim na vračanje svojim skupnostim,« je za Steinov spletni portal The Stein Line povedal Dončić, ki je v svoji prvi sezoni NBA v dresu Dallasa pri 19 letih mami dal soglasje za registracijo svojega imena in priimka kot blagovne znamke.

Po daljšem neuspešnem prizadevanju, da sporazumno prenese nadzor nad svojim imenom in priimkom nase, je Dončić julija lani mamo pisno obvestil, da želi preklicati svoje soglasje iz sezone 2018/2019, ki je bilo podlaga za registracijo blagovne znamke.

Dončićeve prve poskuse za registracijo blagovne znamke »LUKA DONCIC« so pri ameriškem patentnem uradu zavrnili zaradi že obstoječe blagovne znamke »LUKA DONCIC 7«. Tik pred letošnjo sezono lige NBA je Dončić predstavil svojo novo znamko, ki je sestavljena iz začetnic njegovega imena in številke njegovega dresa LD77.

Po poročanju portala The Stein Line Dončić ni več povezan s podjetji, ki imajo v lasti in tržijo blagovno znamko LD77 ter upravljajo spletno stran lukadoncic.com. Te družbe, kot izhaja iz slovenskih javnih evidenc, trenutno soupravljata Mirjam Poterbin in direktor ter njen partner Boris Požeg.

»Luko in njegovo družino poznam že zelo dolgo. Odrašča v pametnega mladega poslovneža in preprosto skrbi za to, da ima popoln nadzor nad svojo blagovno znamko. Ne glede na vse ostaja stoodstotno osredotočen na evropsko prvenstvo. Je športnik v pravem pomenu besede in njegova glavna prioriteta je vodenje slovenske reprezentance,« je zadevo komentiral generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović.

Za to ime se je vredno boriti

Blagovna znamka z imenom in priimkom najboljšega slovenskega košarkarja je skoraj gotovo v globalnem smislu najmočnejša blagovna znamka, kar smo jih kdaj imeli v Sloveniji, je prepričan strokovnjak za marketing v športu Tomaž Ambrožič.

Po njegovi oceni je ime Luka Dončić globalno bolj prepoznavno kot Gorenje ali Elan, bolj kot sama trenutna vrednost te znamke pa je v poslovnem smislu zanimiv njen potencial, torej prihodnji donosi, ki si jih imetnik pravic do znamke še lahko obeta.

»Menim, da se v Sloveniji niti ne zavedamo še povsem, kakšen potencial ima znamka blagovna znamka Dončića. Prepričan sem, da je v preteklosti mama pravilno prepoznala pomen in potrebo, da se ime Luka Dončić zaščiti in registrira, torej je v poslovnem smislu tedaj ravnala prav, da je to ime zaščitila. Tako kot Luka ravna prav zdaj, ko skuša pravice do uporabe svojega imena prenesti nase in tako zaščititi svoj poslovni interes,« pravi Ambrožič.