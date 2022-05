Luka Dončić za petami Michaelu Jordanu, za zdaj le po številu točk

V nadaljevanju preberite:

Tri leta in pol so že minila od krstnega nastopa Luke Dončića v košarkarski ligi NBA, imenitno ameriško kariero je začel z bolečim porazom v Phoenixu s 100:121. 1293 dni pozneje je prvič okusil tekmo drugega kroga končnice. Vnovič so ga gostila sonca iz Arizone in tudi tokrat je odkorakal z igrišča razočaran, čeprav je s 45 točkami uprizoril svojo drugo najučinkovitejšo predstavo v dosedanjih 16 nastopih v izločilnih dvobojih. Dallas Mavericks so klonili s 114:121 in jo še dobro odnesli.

Zakaj je slovenski as ocenil, da so bili leni? Zakaj jim zgodovina pripisuje le 24,4 odstotka možnosti za napredovanje? So se Phoenixovi povsem osmešili, ko so na naboru NBA raje izbrali Deandreja Aytona kot Luko Dončića?