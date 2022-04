Luka Dončić zanesljivo ob parketu na današnji večerni tekmi

»Ali bom igral? Ne vem. Najprej bom vadil z žogo in opravil trening in ti občutki bodo določili, ali se bom podal v tekmo številka 4. Počutim se dobro, v resnici vsak dan boljše,« je enemu od ameriških novinarjev zaupal Luka Dončić, prvi adut košarkarjev Dallasa v letošnji končnici lige NBA. Dallas bo danes zvečer ob »prijazni« uri 22.30 gostoval pri Utahu, ta čas pa uživa prednost v zmagah z 2:1.

Bomo videli, ali bo trener Dallasa Jason Kidd tvegal z Dončićem, ali pa ga bo raje obvaroval pred možnostjo vnovične poškodbe mečne mišice, ki je Ljubljančana oddaljila od prvih treh tekem. Gotovo je le, da bo Dončić na parketu med tekmo, saj je že nazadnje veselo skakal ob igrišču ob uspešnih akcijah soigralcev, odprto je le vprašanje, kakšna bo njegova vloga. Za zdaj njegov nastop uradno ostaja vprašljiv.

Nase opozorila tudi Trae Young in Bogdan Bogdanović

Živahno je tudi pri drugih ekipah. Košarkarji Atlante so ponoči ugnali Miami s 111:110 in znižali izid v zmagah na 1:2. Branilci naslova Milwaukee Bucks so v Chicagu ugnali domačo ekipo kar s 111:81, prva ekipa rednega dela Phoenix pa se je s 114:111 veselil v Miamiju. Obe ekipi sta povedli z 2:1 v zmagah.

»Posel še ni opravljen. Dosegli smo novo zmago in naslednjič moramo to ponoviti,« je zadovoljen po tekmi povedal eden od zvezdnikov Phoenixa Chris Paul, ki je tako kot Deandre Ayton dosegel 28 točk, prvi je dodal 14 podaj, drugi kar 17 skokov. Samo v zadnjem delu je Paul dosegel 19 košev. Na nasprotni strani je Brandon Ingram dosegel kar 34 točk, CJ McCollum pa 30.

Odločilni so bili prav koši Paula, ki je pet minut pred koncem zaostanek 92:93 s šestimi zaporednimi točkami spremenil v vodstvo petih točk naskoka, ki ga gostje niso več izpustili iz rok. Pri izidu 106:97 vsega 49 sekund pred koncem je bilo jasno, da je preobrat nemogoč.

Tekmo v Atlanti je štiri sekunde pred koncem odločil Trae Young, ki je bil s 24 točkami tudi najbolj razpoložen med domačimi igralci. Odlično je nastopil tudi Srb Bogdan Bogdanović, ki je v 32 minutah dosegel 18 točk, osem skokov in šest podaj. Pri Miamiju, ta je med tekmo vodil že za 16 točk in ob vstopu v zadnjo četrtino s 87:77, je Tyler Herro dosegel 24 točk, štiri manj pa Jimmy Butler. V noči na nedeljo se bosta ekipi še enkrat pomerili v Atlanti. Velja dodati, da se je tekma začela z zamudo skoraj tričetrt ure, saj so varnostne službe v dvorani odkrile sumljiv paket.

Najbolj gladka je bila zmaga branilcev naslova iz Wisconsina. Chicago je bil praktično brez možnosti. Grayson Allen je za zmagovalce dosegel 22 točk, Giannis Antetokounmpo in Bobby Pofrtis, ta je zbral tudi 16 skokov, pa po 18. Pri Chicagu je bil z 19 točkami najboljši črnogorski center Nikola Vučević.