Tudi Luka Dončić bo igral v Zagrebu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo igral na memorialni tekmi v spomin na hrvaškega košarkarskega asa Dražena Petrovića, ki bo 9. septembra v zagrebški Areni, so potrdili organizatorji. Dončić, ki se je v ligi NBA letos prebil do finala, je vedno poudarjal, da je bil Dražen Petrović njegov vzornik in kako ceni zapuščino, ki jo je ta pustil v košarki.

Večkrat se je tudi srečal s člani družine pokojnega košarkarja, muzejsko-memorialnemu centru pa je v preteklosti podaril tudi svoja dresa iz madridskega Reala in Dallasa. Na tekmi v zagrebški Areni se bosta sicer pomerili reprezentanca Hrvaška in izbrana vrsta Evrope.

Prireditelji ob tem najvaljajo več novosti in atrakcij. Med drugim bodo na tekmi v prvič na Hrvaškem predstavili tudi atraktiven stekleni pod. Gre za pod, kjer črte igrišča označujejo barvne diode, ki izpisujejo tudi grafike. Med tekmo se lahko na površini spreminja tudi dizajn, vizualni efekti, barve, celo počasni posnetki, statistika, ... Prav letošnja tekma bo posebna tudi za vse ljubitelje pokojnega Dražena Petrovića. Letos bi košarkar iz Šibenika dopolnil 60 let.