Ob odličnem Dallasu tudi velikemu Popu kozarec vina ni teknil

Sezona 2024/25 bi se za Dallas Mavericks težko začela bolje. Ob težavah v napadu v prvem polčasu so navdušili z obrambo, ko je v drugem Luki Dončiću in soigralcem stekel še met, so odpihnili tekmece iz San Antonia. Ob zmagi s 120:109 je velika trojka Dončić, Klay Thompson in Kyrie Irving s 65 točkami potrdila, da je moštvo Dallasa lahko prava paša za oči košarke željnih gledalcev.

Vsak začetek je težak, po izpuščenem pripravljalnem obdobju roke in noge niso ubogale Dončića, ki je v prvem polčasu zadel le dva meta iz igre. Žoga ni hotela skozi obroč niti ob polaganjih in Luka je nekajkrat nemočno pogledoval v nebo. »To je bila naša prva tekma, lahko igramo še veliko bolje. V prvem polčasu sem bil popolnoma zanič, bil sem zarjavel, v tretji četrtini pa se mi je odprlo in znova sem začutil noge,« je olajšanje dočakal slovenski zvezdnik, ki je zadnjo tekmo odigral v začetku julija v reprezentančnem dresu v Pireju.

