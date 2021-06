Luke Dončića ne primerjajo kar tako z LeBronom Jamesom

V kvalifikacijah za zadnja velika tekmovanja ste se navadili na šprinterski potek priprav, kakšno energijo ste začutili ob tokratnem zboru reprezentance?

Nepopolni vas bodo pričakali tudi Hrvati, saj Bojan Bogdanović (Utah), Dario Šarić (Phoenix) in Ivica Zubac (LA Clippers) igrajo v končnici lige NBA. Nista ogrevalni preizkušnji prezgodaj na sporedu?

Od zlatega moštva iz leta 2017 letos ni Gorana Dragića, Gašperja Vidmarja, Anthonyja Randolpha in Saša Zagorca, Vlatko Čančar je pod vprašajem. Selektor Aleksander Sekulić hkrati računa na nekaj povratnikov in svežih imen. Kako se boste uskladili?

Konkurence v Kaunasu namreč ne kaže podceniti ali razmišljati zgolj o Litvi.

Klubsko sezono ste končali 30. maja, ste imeli dovolj časa za počitek? Če si boste priigrali mesto na OI, vas od 23. julija do 8. avgusta čaka nova velika naloga.

Kaj bo pomenil Luka Dončić v Kaunasu?

je prvič oblekel dres slovenske košarkarske reprezentance že leta 2011, z njo je proslavil naslov evropskega prvaka, nazadnje pa je bil njen glavni adut v uspešnih kvalifikacijah za EP 2022. A vendarle zagotavlja, da so kvalifikacije za letošnje olimpijske igre, ki jih bo od 29. t. m. do 4. julija gostil Kaunas, zanj poseben izziv.Nismo še v popolni zasedbi, a opažam, da smo vsi prišli izjemno dobro razpoloženi in zelo motivirani. Prve dni v Zrečah bomo izkoristili za dvig telesne pripravljenosti in pripravo na drugi vadbeni cikel v Ljubljani, v katerem se bomo že zbrali v večjem številu. Hkrati bomo spoznali selektorjeve taktične zamisli, saj nas prihodnji teden čakata edini pripravljalni tekmi s Hrvaško na Reki in v Stožicah. Nimamo veliko časa, a verjamem, da bomo z dobro osredotočenostjo in pravo energijo moštvo spravili v ritem.Morda, toda že prvi dvoboj bo pokazatelj, kje bomo dva tedna pred začetkom olimpijskih kvalifikacij. Obe tekmi bosta dobrodošli, čeprav bomo verjetno pogrešali kar nekaj pomembnih soigralcev. Izkoristili bomo zgodnjo priložnost za uigravanje, nato pa stopnjevali priprave.Tekmovalni motiv je podoben kot pred štirimi leti, saj slovenski košarkarji še niso igrali na OI. Fantje se dolgo poznamo, od mladinskih selekcij naprej, zato je moštvena kemija že delno vzpostavljena, kar je zelo pomembno. Zin drugimi se čutimo, zato se lahko povežemo v uspešno celoto.Zelo kakovostna je že Poljska. Večkrat smo se pomerili, nazadnje na EP 2017, ko smo imeli veliko dela, da smo zmagali z devetimi točkami razlike. Angolcev ne poznam dobro, le nekaj košarkarjev, centerpa drugo sezono igra za Atlanto v ligi NBA, kar pomeni, da niso popolni eksoti. V polfinalu bo že šlo na izpadanje, zato se ga bomo morali lotiti resno ne glede na to, ali bo na drugi strani igrišča Litva, Venezuela ali Južna Koreja. Seveda pričakujem, da se bomo z Litvo udarili v finalu, ki bo odločal, kdo bo igral v Tokiu. Vsi jo imamo v mislih in vsi jo omenjajo, toda pot do nje bo težka.Nekaj dni sem si vzel za družino in prijatelje, nato pa sem se začel pripravljati na reprezentančni zbor. V glavi sem pač imel nenehen občutek, da nas čaka pomembna obveznost, zato se nisem mogel povsem sprostiti. Opravil sem nekaj individualnih treningov, zato sem prišel na zbor dobro pripravljen. OI so tako velik izziv, da smo vsi maksimalno osredotočeni. Utrujenost ne bi smela biti težava, in če si bomo priigrali vozovnico za Tokio, bomo julija še bolj zagnani, čeprav do začetka klubske sezone ne bomo imeli skoraj nič počitka. Toda letošnja priložnost vsem toliko pomeni, da se ne oziramo na možne ovire.Zelo veliko. Dovolj govori že dejstvo, da ga primerjajo z. Gre za enega najboljših košarkarjev na svetu, ki je dodana vrednost za vsako moštvo.