Luki Dončiću so izziv zmage, ne zvezdniki v nasprotnem moštvu

V nadaljevanju preberite:

V drugem poskusu je Luka Dončić le dočakal prvo zmago v svoji peti sezoni v ligi NBA. In ne le to, košarkarji Dallasa so s 137:96 pretvorili v prah in pepel gostujoče tekmece iz Memphisa, slovenski zvezdnik pa je gladko dobil branilski dvoboj z Jajem Morantom, ki je večer poprej nasul Houstonu 49 točk. Mimogrede je s soigralci potrdil, da je bil poraz v Phoenixu po zapravljeni prednosti 22 točk dobra šola za vse.

Dončić je dosegel 21 točk v prvih osmih minutah tekme in tretjič, odkar igra pod ameriškimi obroči, presegel mejo 20 točk že v uvodni četrtini. Njegov rekord v začetnih 12 minutah igre ostaja z dvoboja z LA Clippers 11. februarja letos. Zakaj je tokrat igral le 30 minut? Zakaj ne išče vzporednic s pol leta mlajšim in 13 cm nižjim Morantom? Med soočenjem z Memphisom je prebil mejo 7000 točk na tekmah rednega dela prvenstva in je na 635. mestu lestvice najučinkovitejših strelcev vseh časov. Za koliko točk zaostaja za Goranom Dragićem?