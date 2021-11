Luki Dončiću zmanjkale tri podaje za trojni dvojček

V teksaškem derbiju v San Antoniu je bilo vroče, odločali so milimetri, čas in zvitost. Z 31 točkami najučinkovitejši gost Jalen Brunson je imel 2,7 sekunde pred koncem pri izidu 109:108 dva prosta meta. Oba je zgrešil, drugega namerno, zaradi česar je gostiteljem zmanjkalo časa in niso prišli niti do meta.

Prvemu zvezdniku Dallasa Luki Dončiću so za prvi trojni dvojček v sezoni zmanjkali trije skoki. Njegov učinek je bil ob vnovič skromnem metu za tri točke 23 točk (10:25 iz igre, za tri 3:12), 12 skokov in 7 podaj v 36 minutah. Prvič v sezoni, v kateri v popvprečju dosega po 24 točk na tekmo, 22-letni Dončić ni bil prvi strelec moštva.

Dallas je v tednu dni dosegel tretjo zmago, drugo proti San Antoniu, vmes pa je izgubil le proti Miamiju.

Goran Dragić je še petič zapored obsedel na klopi Toronta, ki je premagal Washington s 109:100, Vlatko Čančar pa zaradi poškodbe ni igral za Denver, ki je izgubil proti Memphisu s 106:108.