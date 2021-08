Mangok Mathiang zapušča Stožice še pred prvo odigrano tekmo

Košarkarji Cedevite Olimpije so celo leto čakali na okrevanje Mangoka Mathianga, a ga niso dočakali. Klubsko vodstvo in avstralski center južnosudanskih korenin sta namreč danes sklenila dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe. Zdravstveni pregled, ki ga je košarkar opravil ob vrnitvi v Slovenijo, je pokazal, da je noga, ki si jo je poškodoval septembra lani, v slabšem stanju, kot je bilo predvideno ob koncu minule sezone.



Mathiang se je Cedeviti Olimpiji pridružil lani poleti, a zaradi zloma golenice in mečnice desne noge, ki jo je staknil na enem od zadnjih treningov tik pred začetkom sezone, ni nastopil na nobeni uradni tekmi. V minuli sezoni sta ljubljanski klub in center sklenila dogovor o podaljšanju pogodbe, po zdravstvenem pregledu ob začetku pripravljalnega obdobja, ki je pokazal, da okrevanje po operaciji ne poteka po začrtani poti, pa sta se Mathiang in Cedevita Olimpija odločila za sporazumno prekinitev pogodbe.



Športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirovič je pojasnil: »Žal se je zgodilo to, česar smo se najbolj bali. Mangok bo za vrnitev v normalen vadbeni proces potreboval več časa, kot je bilo prvotno načrtovano in predvideno. Zato smo se odločili, da še pred uradnim začetkom sezone in preden se nam na treningih pridružijo vsi nosilci igre, prekinemo pogodbo. Želimo mu vso srečo v nadaljevanju kariere, mi pa bomo poskušali najti rešitev za zapolnitev mesta na njegovem igralnem položaju.«

