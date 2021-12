Memphis po zgodovinski zmagi rutinirano tudi prek Dallasa

Dallas Mavericks v soboto zvečer brez Luke Dončića in Kristapsa Porzingisa niti enkrat niso vodili, so pa se v zadnjih minutah domačega obračuna z Memphis Grizzlies približali na pet točk zaostanka, toda grizliji, ki so nedavno postavili rekord lige NBA z najvišjo zmago vseh časov na obračunu z Oklahoma City Thunder, so dokaj rutinirano dokončali delo za novo zmago. Tokrat se je izkazal 23-letni branilec Desmond Bane s 27 točkami in 9 skoki, Tim Hardaway mlajši je za Dallas dosegel 26 točk in jim dodal še 7 skokov. V gostujočih vrstah je še pet košarkarjev doseglo najmanj deset točk, in sicer Tyus Jones 16 (6 skokov in 7 asistenc), Jarren Jackson 13, Dillon Brooks 11, De'Anthony Melton 11 in Steven Adams 10 (13 sk.). Edina z vsaj desetimi točkami v vrstah Dallasa sta bila le še Dorian Finney-Smith (14) in Jalen Brunson (11 toč. in 8 as.).

V prvi četrtini je Memphis hitro ubežal na 11 točk razlike (13:2), a je Dallas bolje zaključil in se približal na 18:22. Na polčas so gostje odšli z 12 točkami naskoka (49:37), prednost so ohranjali skozi celotno tretjo četrtino, po kateri je bila razlika še malce višja (72:58). V zadnjih napadih zadnje četrtine je Dallas uspel izid dvakrat znižati na pet točk, a Mavericks bližje ni uspelo. To je bil četrti zaporedni poraz Dallasa na domačem parketu, gostje so vodili skozi celoten dvoboj in zanesljivo prišlo do četrte zmage v nizu. To je bil prvi obračun moštva iz Tennesseeja po zmagi nad Oklahomo s 73 točkami prednosti, kar je nova najvišja zmaga v 75-letni zgodovini severnoameriške lige NBA. Tudi takrat tako kot sinoči v ekipi ni bili prvega zvezdnika Ja Moranta. Hardaway je v zadnji četrtini dosegel 20 od svojih 29 točk za Dallas, ki je v zadnjih petih minutah srečanja znižal zaostanek s 15 na pet točk, bližje pa ni uspel priti. Dallas je zdaj padel že do sedmega mesta na zahodu.

Čančar videl nov šov Jokića

Denver Nuggets so na prvi tekmi sobotnega sporeda zanesljivo slavili v Madison Square Gardnu proti New York Knicks s 113:99. Vlatko Čančar je v treh minutah zgrešil dva meta in pobral en skok, medtem ko je bilo Nikoli Jokiću dovolj 27 minut za 32 točk. Zeke Nnaji je s klopi Denverja prispeval 21 točk, strelsko sta izstopala še Will Barton (13) in Jeff Green (11) za šele tretjo zmago na zadnjih desetih tekmah. To je bila tretja zaporedna ničla za New York – Julius Randle je bil prvi strelec s 24 točkami –, ki ima v legendarni dvorani v tej sezoni zdaj izkupiček petih zmag in osmih porazov. Kratkohlačniki so lahko ob višanju vodstva Denverja v drugem polčasu spet slišali glasno negodovanje enega bolj petičnih občinstev v ligi.

San Antonio Spurs so presenetili na gostovanju pri Golden State Warriors, ki jih je ekipa legendarnega trenerja Gregga Popovicha premagala s 112:107. Domači as Stephen Curry je bil sicer prvi strelec obračuna s 27 točkami (met za tri 5:17) in osmimi skoki, a so mu znali odgovoriti razpoloženi Teksašani: Derrick White je dosegel 25 točk, Dejounte Murray 23 (še 12 sk. in 7 as.), Lonnie Walker 21, Keldon Johnson 15 (7 sk.), Doug McDermott 13 ...

Dva zelo zanimiva obračuna sta bila na sporedu tudi v vzhodni konferenci, kjer so Brooklyn Nets v dvoboju vodilnih morali na svojem parketu priznati premoč Chicago Bulls (107:111). Zach LaVine je 31 točkam dodal 8 skokov in 6 asistenc, tesno za petami mu je bil DeMar DeRozan (29 toč., 6 sk.). Kevin Durant je v domačih vrstah 28 točkam pristavil 10 skokov. Brooklynu so se poleg Chicaga na vrhu lestvice z domačo zmago nad Miami Heat približali tudi branilci naslova Milwaukee Bucks (124:102). Spet brez pomoči Giannisa Antetokounmpa so jeleni v tretji četrtini vodili že s kar 30 točkami naskoka, na koncu je bil njihov najboljši strelec Pat Connaughton (23), sledili so Khris Middleton (22 in 9 as.), Bobby Portis (19 in 16 sk.), Jrue Holiday (16 in 7 as.) ... Max Strus je v vrstah poražencev zbral 25 točk.

Sobotni izidi:

New York Knicks : Denver Nuggets 99:113

(Vlatko Čančar 1 skok v 3 minutah za Denver.)

Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 90:97

(Luke Dončića ni bilo v ekipi.)

Brooklyn Nets : Chicago Bulls 107:111

Milwaukee Bucks : Miami Heat 124:102

Golden State Warriors : San Antonio Spurs 107:112

Portland Trail Blazers : Boston Celtics 117:145

Sacramento Kings : Los Angeles Clippers 104:99