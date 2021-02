Miami po zaslugi Butlerja pokvaril Roseovo vrnitev k Newyorčanom

Derrick Rose je ob vrnitvi k Newyorčanom dosegel 14 točk in bil drugi strelec moštva. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports



Herro zadel odločilno trojko, Barrettu se je zatresla roka



Utah prvi do 20 zmag

Rezultati lige NBA

Košarkarji Miamija so se še na drugi zaporedni tekmi premagali New York Knicks (98:96) in prvič v sezoni zanizali tri zmage zapored.Potem ko sta se moštvi v nedeljo pomerili v New Yorku , je bila tokratna tekma na Floridi, končala pa se je z enakim rezultatom, zmago Vročice. Ta je bila znova brez poškodovanegainNajveč zaslug za uspeh Miamija je imels 26 točkami, 10 asistencami in 8 skoki. Z njim na parketu so bili domačini za 25 točk boljši od tekmecev.Vidno vlogo sta imela tudiz 20 inz 19 točkami.Newyorčani so tako ostali praznih rok ob vrnitvi, ki je prvič po sezoni 2016/17 oblekel dres Kratkohlačnikov in s klopi prispeval 14 točk. Najboljši strelec njegovega moštva je bilz 18 točkami.»Tekma je spominjala na medsebojne obračune iz devetdesetih, kjer v zadnjih 14 oziroma 16 minutah ni bilo veliko odprtih metov in si moral garati za zmago,« je povedal domači trenerMiami je dobro začel domačo tekmo in si že v prvi četrtini pridobil 11 točk prednosti (20:9), vendar pa sta mu do izteka tega dela ostali le še 2 točki zaloge (27:25).Po odmoru so bolje igrali Newyorčani in z nizom 15:3 sami povedli z dvomestno razliko (40:30). A Vročica je hitro izenačila na 44:44 in ob glavnem odmoru vodila s 57:55.V tretji četrtini sta pri Miamiju praktično igrala samo dva košarkarja, saj sta Butler in Adebayo skupaj dosegla vseh 19 točk svojega moštva, ki je pred zadnjimi 12 minutami zaostajalo za 6 (76:82).Zadnja četrtina je bila zelo izenačena. New York je nazadnje vodil slabe tri minute pred koncem ob izidu 92:91. Takrat je Olynyk s trojko obrnil rezultat v korist domačih, nato pa je 64 sekund pred koncem ključno trojko zadelza 97:94. New York je imel zadnji napad na tekmi, vendar jezgrešil polaganje in zmaga je ostala na Floridi.Košarkarji Utaha so na svojem parketu premagali Boston s 122:108 in kot prvi v ligi dosegli mejo 20 zmag, hkrati pa so z razmerjem 20 zmag in 5 porazov izenačili najboljši začetek sezone v zgodovini franšize.Pri peti zaporedni zmagi je bil najboljši strelecs 36 točkami,jih je dodal 24.Pri Bostonu je izstopals 33 točkami,jih je dosegel 23.Miami Heat - New York Knicks 98:96 (Butler 26, Olynyk 20, Dragić ni igral zaradi poškodbe; Payton 18, Rose 14)New Orleans Pelicans - Houston Rockets 130:101 (Ingram 22, Williamson in Hart po 20; Wall 25, Gordon 23)Detroit Pistons - Brooklyn Nets 122:111 (Grant 32, Wright 22; Irving 27, Harden 24)San Antonio Spurs - Golden State Warriors 91:114 (Gay 17, Lyles 15; Curry 32, Paschall 15)Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:97 (Vučević 27, Ross 22; Lillard 36, Anthony 23)Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 111:119 (Fox 34, Hield 21; Embiid 25, Curry in Harris po 22)Utah Jazz - Boston Celtics 108:122 (Mitchell 36, Ingles 24; Brown 33, Tatum 23)