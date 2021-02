Vročica brez Dragića uspešna v Madison Square Gardnu

Utah uspešen četrtič zapored

Košarkarji Miamija so uspešno prestali gostovanje v Madison Square Gardnu, kjer so v končnici strli odpor New York Knicks in zmagali s 109:103.Moštvo s Floride je pripotovalo v oslabljeni zasedbi, manjkali so poškodba levega gležnja ),inA Vročica je vseeno premogla dovolj kakovostnih košarkarjev za zmago. Kar šest jih je prispevalo dvomestno število točk, najbolj razpoložen je bils 24 točkami in 11 skoki,je dodal 17 točk in 10 skokov,pa 16 točk.Tekma se je začela po željah domačinov, ki so po manj kot petih minutah povedli s 15:5, a to je bila tudi njihova najvišja prednost na tekmi. Miami je četrtino dobil s 25:23, tekma pa je bila v nadaljevanju zelo izenačena.Moštvi sta bili zadnjič poravnani 4 minute pred koncem (94:94). Takrat je Jimmy Butler nanizal štiri zaporedne točke in New Yorku se je uspelo še enkrat približati (99:101), nato pa je Miami pobegnil z nizom 7:0 in tekmo odločil v svojo korist.New York in Miami se bosta znova srečala že v noči s torka na sredo, tokrat na Floridi.Najboljše moštvo lige Utah Jazz je zmagalo na gostovanju pri Indiani s 103:95 in doseglo 19. zmago v sezoni.Pri Utahu je bil prvi strelecs 27 točkami,jih je dosegel 18. Na drugi strani je bil najučinkovitejšiz 20 točkami.New York Knicks - Miami Heat 103:109 (Randle 26, Bullock 21; Adebayo 24, Butler 17, Dragića ni bilo v kadru zaradi poškodbe)Charlotte Hornets - Washington Wizards 119:97 (Rozier 26, Hayward 25; Beal 31, Lopez 14)Indiana Pacers - Utah Jazz 95:103 (Sabonis 20, McDermott 18; Mitchell 27, Bogdanović 18)Phoenix Suns - Boston Celtics 100:91 (Bridges 19, Booker 18; Tatum 23, Walker 14)Los Angeles Clippers - Sacramento Kings (21)Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers