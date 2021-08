Luka Dončić sprožil plaz astronomskih pogodb

Obdobje sklepanja izjemnih pogodb v NBA, ki jo je konec minulega leta odprl Giannis Antetokounmpo (za pet let bo prejel 195 milijonov evrov) in minuli teden nadaljeval Luka Dončić s petletno pogodbo z Dallasom za 175,5 milijonov €, sta dopolnil še zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard in Golden Statea Steph Curry.



Tridesetletni Leonard, dvakratni prvak NBA (San Antonio in Toronto), se je s klubom dogovoril še za štiriletno sodelovanje, ki mu bo navrglo kar 150 milijonov € (176 milijonov dolarjev). Leonard je pred časom zavrnil možnost, da bi za 30 milijonov € sklenil enoletno pogodbo, s čimer bi postal prost igralec.



Triintridesetletni Curry, z moštvom Golden State trikratni prvak, je tudi podaljšal za štiri sezone in bo prejel 182 milijonov €. Najboljši ostrostrelec izza črte za tri točke v NBA je sicer že najbolje plačani igralec v NBA z letno plačo 39 milijonov €, zadnja sezone nove pogodbe, ki se bo iztekla leta 2026, ko bo star že 38 let, mu bo navrgla kar 50,5 milijonov €.

