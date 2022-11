Milwaukee je trepetal do konca

Milwaukee je v ligi NBA premagali Detroit s 110:108 in po šesti zmagi ostaja edini nepremagan v tej sezoni. Moštva treh slovenskih košarkarjev v najmočnejši košarkarski ligi so imela tekmovalno proste večere.

Prvaki iz leta 2021 so v tretji četrtini vodili že za 16 točk, nato pa so morali v zaključku dvoboja reševati zmago. Do nje so ekipo popeljali grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (31 točk), Brook Lopez (24) in Jrue Holiday z dvojnim dvojčkom (25 točk, 10 skokov). Cade Cunningham je bil s 27 točkami prvi strelec Detroita, ki se bo vnovič z Milwaukeejem pomeril v noči na četrtek po slovenskem času.

Los Angeles Clippers so s 95:93 premagali Houston, ko je Paul George zadel trojko 6,2 sekunde pred koncem za slavje gostiteljev. Brooklyn je s 116:109 ugnal Indiano in končal niz štirih porazov, za to je v napadu s 36 točkami največ storil Kevin Durant.

Utah je v Salt Lake Cityju s 121:105 porazili Memphis, Lauri Markkanen je za gostitelje vpisal 31 točk in 11 skokov. Pri tekmecih ni bilo dovolj 37 točk Jaja Moranta.

Philadelphia je brez zvezdnika Joeala Embiide s 118:111 porazila Washington. Košarkarji Sacramenta so Charlotte odpravili s 115:108. Najvišjo zmago je dosegel Toronto, ki je doma s 139:109 nadigral Atlanto.