Mladi slovenski košarkarji v boj za bron

Mladi slovenski košarkarji do 18 let se bodo na evropskem prvenstvu na Finskem borili za bronasto kolajno. V polfinalu je bila boljša Nemčija z 88:68. Slovensko reprezentanco tekma za bronastea odličja čaka v nedeljo.

Mlajše kategorije slovenskih košarkarjev nadaljujejo uspešne predstave na evropskih prvenstvih. Potem ko je reprezentanca do 20 let pred dvema tednoma prišla do finala EP na Poljskem, imajo možnost za kolajno tudi dve leti mlajši igralci.

Slovenska reprezentanca do 18 let je na EP v četrtfinalu premagala Švedsko z 79:56. Pred tem pa v predtekmovanju še Španijo (83:79), Litvo (100:95) in Finsko (92:44), v osmini finala pa po podaljšku Latvijo (91:85).

Tokrat je bil najbolj razpoložen Mark Padjen z 18 točkami, Urban Kroflič je dodal 16 točk, Žan Smrekar pa deset.

Kljub porazu so si Slovenci že z uvrstitvijo v polfinale priborili mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto potekalo v Švici.