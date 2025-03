Natančni Dončić se ni ustrašil vročega Bostona, LeBron odšepal z igrišča

Zmagoviti niz Los Angeles Lakers se je enkrat moral končati, previsoka ovira so bili aktualni prvaki in favoriti za naslov tudi v tej sezoni, ki igrajo v Bostonu. Luka Dončić je prvič po razočaranju v lanskem finalu igral proti zelenemu moštvu z vzhodne obale in navdušil, a 34 točk in pet trojk ni bilo dovolj, Celtics so zmagali s 111:101. Vzdušje v moštvu iz Kalifornije je pokvarila tudi poškodba LeBrona Jamesa.

Obe moštvi se zelo radi odločata za met za tri točke, J.J. Redick in Joe Mazzulla gojita podoben slog igre, po novem letu je Boston prvi, Lakers pa tretji po številu poskusov ob metu za tri točke. A tokrat niso odločale trojke (Boston 13/38, LA 14/40), ključna je bila tretja četrtina tekme.

34 točk je dosegel Luka Dončić, zadel je pet od desetih metov za tri točke.

Na uvodu v srečanje je imel Luka nekaj težav z obrambo Bostona, ki ga je agresivno pokrivala in pritiskala na žogo, kar se jim je obrestovalo, zato pa je priključek z rivali držal LeBron James. Luka se je po nekaj minutah igre odlično otresel branilcev, se zavtrel okrog svoje osi in zadel trojko z več kot osmih metrov. Prve četrtine ni odigral do konca, Redick mu je namenil nekaj odmora, nato pa je met slovenskemu zvezdniku počasi stekel, a v prvem polčasu (11 točk) ni bil tako eksploziven kot na nekaj prejšnjih tekmah. LA je do glavnega odmora v vročem TD Gardnu kljub temu držal priključek.

Odločala je tretja četrtina, zvezdnika Bostona(40) in(31) sta blestela in LA se je po delnem izidu 2-17 in prednosti 19 točk Bostona znašel na robu prepada. A Luka ni dopustil, da bi padli vanj, s polaganjem in tretjo trojko na tekmi je dosegel pet točk zapored in vsaj nekoliko umiril nalet domačinov. Pred zadnjo četrtino je LA zaostajal za 20 točk, z Jamesom sta nato začela juriš, ki bi skoraj obrodil sadove. Dončić je lepo pretental obrambo in zadel trojko, dve je dodal tudi, James je bil uspešen v raketi, kjer je lahko izkoristil prednost v telesni moči. Sedem minut pred koncem je prednost Bostona znašala le še sedem točk.

Potem so se prebudili tudi domačini, Luka je zadel težko trojko od table in lepo zaključil tudi v raketi, a so Kelti vedno našli odgovor in zapečatili usodo tekmecev. LeBron je moral sredi zadnje četrtine na klop, začutil je bolečine v predelu dimelj, na natančno diagnozo bo potrebno še počakati. Nekaj virov mreže ESPN ocenjuje, da bi celjenje takšne poškodbe lahko trajalo tudi nekaj tednov, a špekulacije v primeru Jamesa, ki se vedno vrne na parket hitreje od pričakovanj, nimajo veliko smisla.

Luka Dončić bo na maščevanje za poraz v lanskem finalu lige NBA moral še počakati. Tekmo je končal z odlično statistiko, 34 točk je dosegel iz 22 metov iz igre (11/22), zadel je polovico metov za tri (5/10) in dodal še osem skokov ter le tri asistence, kar pa gre tudi na račun slabše strelske forme soigralcev, ki niso zadevali odprtih metov. »V prvem polčasu nisem igral tako, kot znam, v tretji četrtini je bilo nekoliko boljše, v zadnji mi je steklo. Še naprej moramo igrati svojo igro, če bo LeBron dalj časa odsoten, se moramo prilagoditi. Poškodbe se zgodijo, so sestavni del dolge sezone,« je svojo predstavo ocenil Dončić in pogledal v bližnjo prihodnost.

To je bila druga in hkrati zadnja medsebojna tekma moštev v rednem delu, prvo januarja je Los Angeles dobil, znova se lahko srečata šele v finalu lige NBA. Boston je ohranil primat, a je imel LA kljub poškodovanima centroma Ruiju Hachimuri in Jaxsonu Hayesu odgovor na njihovo igro. Dončić in James sta odigrala zelo dobri tekmi in pokazala, da se lahko kosata z raznovrstno ekipo zvezdnikov Bostona, kjer vsi lahko zadanejo za tri, za uspeh bi potrebovala več pomoči soigralcev.

Naslednjo tekmo bodo košarkarji Los Angelesa odigrali v noči na torek, ostajajo na vzhodni obali, čaka jih gostovanje pri Brooklyn Nets (00:30), kjer bodo imeli lepo priložnost, da se takoj vrnejo v zmagovite tirnice. Naslednji teden bo za LA peklenski, v osmih dneh bodo odigrali šest tekem, tudi dvakrat z neposrednimi tekmeci za drugo mesto na Zahodu iz Denverja. Če James zaradi poškodbe ne bo na voljo, bo moral Dončić še večji del bremena prevzeti nase, a je tega dobro vajen še iz časa, ko je nosil dres Dallas Mavericks.