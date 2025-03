Predstave, kot je uspela Nikoli Jokiću, liga NBA še ni videla

Ko igra Nikola Jokić, se košarka na trenutke zdi otročje lahka, nejeverno ga spremljajo tudi soigralci. V Denverju ima okrog sebe sicer uigrano ekipo, ki pa je povsem odvisna od njegovih trenutkov košarkarske genialnosti. In teh ob zmagi po podaljšku nad Phoenixom s 149:141 ni manjkalo, Jokić je dosegel 31 točk, 21 skokov in 22 asistenc in se (znova) zapisal v zgodovino lige.

Nikomur še ni uspelo na eni tekmi zbrati vsaj 30 točk, 20 skokov in 20 asistenc, večini se ustavi pri številu podaj, 22 je zelo visoka številka. Denver je potreboval vsako od njih, da je odpravil Phoenix, po tekmi pa Jokić ni želel preveč razmišljati o tem dosežku: »To je bila tekma z visokim številom košev, potrebovali smo jih za zmago. Hvala vam za čestitke, a o teh rekordih ne razmišljam, za to bo čas, ko bom po koncu kariere ležal na kavču, takrat se bom spomnil, da sem odigral nekaj res dobrih tekem. Zdaj me čaka hud ritem tekem, zato razmišljam le o počitku.«

Srbski center je tako postal prvi košarkar, ki mu je v eni sezoni uspelo preseči najmanj 2000 točk, 1000 skokov in 500 podaj. Prav tako mu je kot prvemu uspelo doseči vsaj deset trojnih dvojčkov v sedmih zaporednih sezonah in je zdaj na dobri poti, da mu to uspe še v osmi. Če bi ga še četrtič izbrali za najkoristnejšega igralca lige, bi postal šele šesti košarkar v zgodovini NBA s takšnim dosežkom, ki je pred tem uspel le Kareemu Abdulu-Jabbarju, Michaelu Jordanu, Billu Russllu, LeBronu Jamesu in Wiltu Chamberlainu.

Pri Denverju je bil drugi najboljši strelec tekme Aaron Gordon s 27 točkami, Christian Braun jih je dodal 25. Phoenixu ni pomagalo niti skupnih 63 točk Devina Bookerja (34) in Kevina Duranta (29), ki je zadel trojko ob sireni za podaljšek.

V petkovem večeru sta se veselili tudi najboljši moštvi v ligi, Cleveland se je namučil, a na koncu s 118:117 premagal Charlotte in zmagoviti niz podaljšal na 13, uspešna je bila tudi Oklahoma, ki je s 107:89 slavila proti Portlandu.

Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers znova na delu ponoči, ob 2.30 gostujejo v Bostonu.