Pri zelenem škratu bo Dončić prvič občutil največje rivalstvo

V nadaljevanju preberite:

Derbiji večnih tekmecev igralcem in navijačem hitreje poženejo kri po žilah. Beograjska klasika Crvene zvezde in Partizana, dvoboji Reala in Barcelone ali superclasico med Boco Juniors in River Platom v Buenos Airesu so športne poslastice, mednje sodi tudi dvoboj Los Angeles Lakers in Boston Celtics. Pol stoletja trajajoče rivalstvo med velikani zahodne in vzhodne obale je dobilo novega akterja, strast igranja pred slovitim bostonskim škratom bo prvič okusil Luka Dončić.

Šport se hrani z rivalstvi, ki dvigujejo priljubljenost tekmovanja, vstopnice gredo za med, pozornost največjim tekmam namenijo tudi gledalci, ki so športu zapisani le občasno. V maratonu lige NBA nekaj tekem izstopa, med njimi so vselej dvoboji košarkarjev Los Angeles Lakers in Boston Celtics. Prvi v noči na nedeljo čaka Dončića, privrženci bostonskega škrata, ki krasi krog na sredini igrišča, pa znajo ustvariti atmosfero, ki ji niti na Balkanu ne bi gledali v zobe. »Ko je liga vsako leto objavila koledar tekem za prihodnjo sezono, sem na njem podčrtal le tekmi z Bostonom. Zame se je sezona delila na dva spektakla in preostalih 80 tekem,« pravi bivši zvezdnik Lakers Magic Johnson.

Navijači na novo poglavje čakajo dolgih 15 let, žogica je na strani Jezernikov, ki izzivajo aktualne prvake. Boston je tudi letos favorit za naslov, Los Angelesa do začetka februarja ni nihče jemal prav resno. S številko 77 v slavnem dresu so se karte pošteno premešale, naslov prvaka bi Dončića zapisal med legende, z zmago nad Bostonom bi v Kaliforniji postal nesmrten.