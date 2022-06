Na pravi, revolveraški poti

V nadaljevanju preberite:

Bili smo pretežno fantje starega kova, ki smo odraščali ob jugo basketu in spremljali košarkarsko evolucijo, ki je imela dve razvojni poti. Ena je bila enbeejevska, ameriška, druga evropska, še vedno svojstvena in z zakoreninjeno miselnostjo o jekleni obrambi. V duhu indoktrinacije smo bili za evropski model, čeprav smo v rekreativnih bitkah na nož zmetali na tone trojk. Toliko o tem, za kaj si in kaj dejansko delaš.

Slovenija je, vsaj v svojem najboljšem obdobju, evropska NBA-različica. Ko je vajeti igre prevzel Goran Dragić, je bila hitra, prebojna, ko je glavno vlogo dobil »okorno hitri« Luka Dončić, je postala še revolveraška.