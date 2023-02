Na svetovnem prvenstvu z ničle, znova kot kandidati za kolajno

Dolgih 15 mesecev od začetka kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo in polčetrti mesec, odkar so si predčasno priigrali mesto med najboljšimi 32 reprezentancami na zemeljski obli, so slovenski košarkarji tudi uradno zaokrožili uspešno zgodbo. Avanturo so dokončali z močno pomlajeno ekipo, zato zadnjih nastopov ne kaže secirati s pretirano kritičnim pristopom. Po porazu v Estoniji so v Kopru klonili še proti Izraelu, a si priigrali obilo dragocenih izkušenj. Glavni del naloge pa je moštvo opravilo že prej.

Slovenija : Izrael 79:87 (63:55, 38:42, 16:22) Dvorana Bonifika, gledalcev 1500, sodniki Zaščuk, Tomašovič (Svk) in Mačiulius (Lit). Slovenija: Klavžar 6 (2:2), Jurković, Samar 11 (0:2), Nikolić 12 (2:2), Radović 4, Mahkovic 11 (6:6), Ciani 6 (2:4), Vujačić, Glas 26 (4:6), Macura 2, Stergar 1 (1:2), B. Prepelič ni igral; Izrael: Beni, Segev 1 (1:2), Moskovitz, Timor 18 (4:4), Ariel, Huber 2, Blayzer 11, Zalmansson 9 (2:6), Levi 20 (1:1), Yaacov 18 (7:9), Čačašvili, Ginat 8 (3:6). Met za dve točki: Slovenija 18:34 (53 %), Izrael 15:33 (45 %); za tri: Slovenija 8:26 (31%), Izrael 13:37 (48 %); skoki: Slovenija 34 (25+9), Izrael 38 (26+12).

»Najpomembnejše je, da smo se uvrstili na SP, na katerem bomo med glavnimi kandidati za kolajno, če bomo na Japonskem in na Filipinih nastopili v popolni zasedbi. Želeli smo dokončati nastop v kvalifikacijah z dvema zmagama, kar nam ni uspelo. Polovica pomlajenega moštva je v zadnjih dneh imela težave zaradi zastrupitve s hrano, kar je vplivalo na našo vadbo in igro na tekmah, tokrat pa nismo mogli računati na Bineta Prepeliča. Zmanjkalo nam je tudi nekaj izkušenj, kar je bilo očitno tudi pri današnjih vzponih in padcih, toda mladi fantje so potrdili, da imajo lep potencial,« je potegnil črto slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Ob četrti uvrstitvi na svetovno prvenstvo (po letih 2006, 2010 in 2014) so slovenski košarkarji ostali pri sedmih zmagah v 12 kvalifikacijskih dvobojih, po dvakrat so ugnali Hrvaško in Švedsko, po enkrat Estonijo, Nemčijo in Izrael, dvakrat pa klonili proti Finski. Zbrali so torej štiri zmage več kot pri neuspešnem poskusu preboja na mundial 2019, bera pa bi lahko bila še izdatnejša, če bi Sekulić v zadnjih dveh kolih vztrajal pri odzivu nekaterih rutinerjev ali če bi se benjamini spretneje lotili prelomnih trenutkov zadnjih tekem. V Estoniji bi Sloveniji zadostovalo že nekaj zbranih sekund, v Kopru nekoliko več, čeprav je po treh četrtinah vodila z osmimi točkami razlike, zadnjič pa je imela rezultatsko prednost v 34. minuti.

Zadnja četrtina 16:32

Izraelci so se brez svojih glavnih orožij iz lige NBA in evrolige zasluženo oddolžili priložnostnim slovenskim adutom za poraz 11. novembra lani v Tel Avivu z 62:75. V dvorani Bonifika so imeli na voljo polovico moštva s prvega soočenja, Slovenci medtem pet igralcev, ob njih pa kot okrepitvi novembra odsotna Gregorja Glasa in Alekseja Nikolića, ki sta bila v revanši najboljša strelca domače reprezentance s 26 oziroma 12 točkami. V seštevku je bilo vse skupaj premalo, v ključnih obdobjih je neizkušenost večjega dela moštva pomenila preveliko breme tako pri iskanju pametnih poti do obroča kot pri igri v obrambi.

Zadnjo četrtino so Slovenci izgubili s 16:32, pri skokih so skupno zaostali s 34:38, proti izkoristku vseh metov iz igre s 43,3:46,7 odstotka, zadeli so pet trojk manj in zapravili 16 žog, po 4 Glas in Žiga Samar. »Zmanjkalo nam je energije in zbranosti, preglavice nam je povzročal tudi napadalni skok Izraelcev. Prednosti nismo znali ohraniti, nato pa nismo zmogli niti lova za tekmeci,« je ocenil Gregor Glas, ki je dosegel 14 od svojih 26 točk (za dve 4:9, za tri 4:11, prosti meti 6:7) v tretji četrtini.

Druga izida v skupini J: Finska – Nemčija 81:87, Švedska – Estonija 71:72; vrstni red: Nemčija 10:2, Finska 9:3, Slovenija 7:5, Švedska 5:7, Izrael in Estonija po 4:8.