Podprvaki Argentinci ostali brez nastopa na košarkarskem mundialu

V zadnjem, 12. kolu južnoameriških kvalifikacij, so podprvaki z zadnjega svetovnega prvenstva doma izgubili proti Dominikanski republiki s 75:79. Mundial bodo med 25. avgustom in 10. septembrom sicer organizirali Filipini, Japonska in Indonezija.

Argentinci so na odločilni zadnji tekmi dve minuti do konca tretje četrtine vodili že za 17 točk, a na koncu izgubili in prvič po letu 1982 ostali brez mesta na SP. V razvrstitvi četrtouvrščenih ekip v obeh kvalifikacijskih skupinah so imeli nato še slabši izkupiček v primerjavi z Brazilijo. Ta si je nastop na mundialu na podlagi boljše razlike v koših zagotovila po zmagi na zadnjem obračunu proti oslabljenim Američanom s 83:76.

Vrhunci tekme Argentina – Dominikanska republika:

Vrhunci tekme Brazilija – ZDA:

Na svetovno prvenstvo sta se iz Južne Amerike iz skupine A poleg Dominikanske republike uvrstili še reprezentanci Kanade in Venezuele. Iz skupine B pa so poleg Brazilije napredovale še izbrane vrste ZDA, Portorika in Mehike. Argentina je na zadnjem SP na Kitajskem pred štirimi leti v finalu izgubila proti Španiji s 75:95.

Pred tem je argentinska izbrana vrsta v domovini slavila na sploh prvem SP leta 1950, v finalu pa igrala še leta 2002, ko je v ZDA po podaljšku s 84:77 slavila Jugoslavija.