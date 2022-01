Na tekmi zvezd kapetana spet James in Durant, zaenkrat brez Dončića

LeBron James in Kevin Durant bosta spet kapetana ekip na glavnem dogodku zvezdniškega konca tedna, ki ga bo februarja gostil Cleveland. Vodstvo lige NBA je še petič zapored v petih letih veljave trenutnega formata tekmovanja naloge kapetana zaupalo Jamesu, Durantu pa je čast pripadla drugič zapored, junak lanskih olimpijskih iger in član Brooklyn Nets je bil tudi igralec z največ glasovi navijačev. James je na večni lestvici po številu uvrstitev na tekmo zvezd zdaj ujel drugouvrščenega Kobeja Bryanta (18), pred obema je le še Kareem Abdul-Jabbar (19), prav tako dolgoletni član LA Lakers.

Dončić, ki je v prvi peterki zaigral leta 2021 in 2020, je na zahodu tokrat pristal za Curryjem in Morantom skupaj z Devinom Bookerjem (oba 4,25 točke) na tretjem mestu in tako prvič po dveh sezonah zunaj »top 5«.

Jamesu bodo v domačem Clevelandu v začetni peterki družbo delali še Stephen Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Nikola Jokić (Denver Nuggers) in Andrew Wiggins (Golden State Warriors), čigar preboj v začetno postavo je morda največje presenečenje, čeprav dosega povprečno 18,1 točke na tekmo. Dobil je prednost denimo pred soigralcem Draymondom Greenom, predvsem zaradi večjega števila glasov navijačev. Pri izboru postav so imeli 50-odstotno težo glasovi navijačev, žiriji izbranih medijev in aktivnih igralcev pa obe po 25 odstotkov.

Ekipa Vzhoda se ponaša z DeMarjem DeRozanom (Chicago Bulls), Traejem Youngom (Atlanta Hawks), Joelom Embiidom (Philadelphia 76ers) in Giannisom Antetokounmpom (Milwaukee Bucks). Nastop Duranta med okrevanjem po poškodbi kolena zaenkrat še ni potrjen.

Rezerviste bosta izbrala trenerja ekip, potrdili jih bodo naslednji četrtek v prenosu na TNT. James in Durant bosta nato lastnoročno dopolnila svoji ekipi.

Poraz jezernikov, bojevniki prek volkov

Sinoči sta bili na sporedu le dve tekmi: Los Angeles Lakers so izgubili na gostovanju pri Philadelphia 76ers (105:87), Golden State Warriors pa so na svojem parketu ugnali Minnesota Timberwolves (124:115). Jezerniki so zaradi manjših težav s kolenom v Philadelphii igrali brez Jamesa, ekipo Sixers je do zmage poneslo 26 točk in 9 skokov Embiida.

»Nocoj nisem bil preveč dober, zato sem bil vesel, da so me uspeli soigralci dvigniti,« je bil skromen Kamerunec, ki je zgrešil vseh pet metov za tri točke in proste mete izvajal 8:13. Iz igre je metal 9:20. »Na parketu in ob njem za nas počne vse,« ga je pohvalil trener Doc Rivers, Tobias Harris je za zmago domačih zbral 23 točk, Ty Maxey pa 14 točk in 10 asistenc. Pri gostih je Anthony Davis 31 točkam dodal 12 skokov.

Potem ko je njegov met kar precej trpel je Stephen Curry na domačem obračunu z Minnesota Timberwolves spet začel zadevati v serijah (met za tri 6:10) in dosegel 29 točk za zmago s 124:115. Povratnik Klay Thompson je dodal 23 točk, a najbolj se je izkazal Minnesotin Karl-Anthony Towns z 31 točkami in 12 skoki. Gostje so ob zaostanku z 81:97 na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 10:0 ogrozili zmago bojevnikov, tudi po zaslugi 27 točk, 6 skokov in 6 asistenc Anthonyja Edwardsa, a do presenečenja na koncu ni prišlo. Wiggins, član začetne peterke prihajajoče tekme zvezd, je zadel ključno trojko slabih šest minut pred koncem.