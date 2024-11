V divjem lovu Luki Dončiću in Dallasu zmanjkalo časa

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA na domačem terenu klonili proti Houstonu s 102:108. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za domače dosegel 29 točk.

A strelski izkupiček zvezdnika Dallasa ni bil dovolj za preobrat domače zasedbe. Ta je v tretji četrtini zaostajala že za 23 točk, a potem v zadnjem delu uprizorila pravi lov na tekmece.

Tudi Dončić je precej pripomogel k zmanjšanju zaostanka, saj je 15 točk dosegel v zadnji četrtini, a popolnega preobrata ni bilo, čeprav se je Dallas še približal na 100:103.

Za zmagovalce je Jalen Green dosegel 23 točk in dodal 12 skokov, Alperen Sengun pa 17 točk in tudi 12 skokov.

Pri Dallasu je točko manj kot Dončić, 28, dosegel Kyrie Irving, pri domačih pa je le še Klay Thompson z 12 presegel dvomestno število točk.

Dončić je tudi z dvema trojkama v zadnji četrtini (Dallas je sicer v prvem delu tekme izza črte metal le 2-12) dvakrat pripeljal svojo ekipo do le treh točk zaostanka, a je Houston nalet zdržal in na koncu slavil.

»Počasen začetek je seveda vzrok za poraz. A to je težava že od začetka sezone, moramo najti način, da to popravimo. Pa tudi skoki in osebne napake so prispevali svoj delež,« je po prvem domačem porazu v sezoni za klubsko spletno stran dejal trener Jason Kidd.

Dončič je prevzel odgovornost za poraz. »Moram igrati bolje, se osredotočiti in igrati svojo igro. V zadnji četrtini sem se že počutil, kot da sem to jaz. Zame je bilo sicer dobro, toda nismo zmagali, tako da ni bilo dovolj dobro,« pa je tekmo ocenil Dončić, ki je iz igre metal 12-25.

Na drugih tekmah se je izkazal Ja Morant, ki je za Memphis dosegel 12. trojni dvojček v karieri; proti Milwaukeeju je dosegel 26 točk, deset skokov in 14 podaj za zmago s 122:99. Za Milwaukee je Giannis Antetokounmpo dosegel 37 točk in 11 skokov.

San Antonio je zmagal drugič v sezoni, s 106:88 je ugnal Utah, Victor Wembanyama pa je 25 točkam dodal devet skokov, sedem podaj in pet ukradenih žog.

Phoenix pa je nadoknadil 21 tok zaostanka v tretji četrtini in na koncu premagal Los Angeles Clippers s 125:119. Devin Booker je za zmagovalce dosegel 40 točk, za poražence je James Harden prispeval trojni dvojček s 25 točkami, desetimi skoki in 13 podajami.