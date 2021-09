Namesto slovenskega zmaja naj bi v Dallas prišel francoski princ

Po SP 2019 je njegova zvezda začela ugašati

Dvoboj Slovenije in Francije v polfinalu letošnjih olimpijskih iger je šel v zgodovino kot eden najbolj dramatičnih vseh časov. V vrstah Dallasa pa bi lahko v sezoni 2021/22 moči združila slovenski zvezdnikin francoski organizator igre. 23-letnik z vzdevkom Francoski princ je trenutno član New York Knicks, ki se jim je pridružil leta 2017, ko naj bi ga želel tudi Dallas, ki pa so ga na naboru takrat prehiteli Newyorčani.Novinarje v sredo napovedal, da bo posel sklenjen »v naslednjih dneh«.»Dallas bo po informacijah iz ligaških virov v naslednjih dneh najverjetneje podpisal pogodbo z Ntilikino, potem ko so številni pričakovali, da ga bodo Mavericks leta 2017 izbrali na naboru,« je poročal Stein.Govorice okoli prihodaiz Toronta so spet potihnile, vodstvo Dallasa pa želi novemu trenerjuna vsak način zagotoviti še enega organizatorja igre, ki bi razbremenil Dončića. Ntilikina na olimpijskih igrah sicer ni bil v ospredju in proti Sloveniji ostal brez točke v slabih sedmih minutah na parketu. Tudi v minuli sezoni pri kratkohlačnikih ni igral veliko, in sicer zgolj 9,8 minute na skupno 33 tekmah.Bolj se je izkazal na SP 2019, ko so Francozi v izločilnih bojih opravili tudi z Združenimi državami Amerike, Ntilikina pa je na parketu preživel 25 minut in dosegel nekaj ključnih točk za zgodovinsko zmago. Francija je na koncu osvojila bronasto odličje, na letošnjih olimpijskih igrah pa po dramatični zmagi nad Slovenijo v polfinalu kolajno srebrnega leska, potem ko so bili v finalu tokrat vendarle boljši Američani. Te so galski petelini sicer spet premagali, a že v predtekmovanju olimpijskega turnirja, ko Ntilikina ni dobil priložnosti za igro.Z nekaj zadnjimi objavami na družbenih omrežjih je tudi Dragić namignil, da od hitre selitve iz Toronta, kamor ga je v menjavi igralcev poslal Miami, ne bo nič. Kanadčani mu ne želijo izplačati pogodbe, tudi Dallas pa je očitno ocenil, da je menjava igralcev v zameno za več kot 16 milijonov evrov vredno Dragićevo pogodbo, ki se bo iztekla leta 2022, prevelik zalogaj.»Lotimo se dela!!! Hvala, Raptors,« se je novim delodajalcem na instagramu nedavno zahvalil Dragić in objavil fotografijo velikega kupa artiklov iz klubske trgovine.