Naslednje postaje Pariz, London in Dubaj

Pred vodstvom košarkarske evrolige je nekaj najpomembnejših tednov v zgodovini tekmovanja, ki se mu obeta širitev na Bližnji Vzhod, natančneje do Združenih arabskih emiratov, kjer naj bi v Dubaju zaživelo nov evroligaš, Dubaj pa bi gostil tudi kar dva zaključna turnirja v naslednjih šestih letih.

Trinajst klubov, ki so tudi lastniki najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, bo po poročanju španskega časnika Mundo Deportivo v drugi polovici marca odločalo o ponudbi Abdulaha Al-Nabodaha, lastnika ekipe Dubai BC, ki velja za enega najbogatejših mož v ZAE. Posrednika pri pogajanjih sta košarkarski trener in izvršni direktor tamkajšnje košarkarske akademije Dejan Kamenjašević in Đorđe Đoković, brat srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, predsednik evrolige pa je lani seveda postal legendarni srbski košarkar Dejan Bodiroga.

Iz emiratov naj bi na račun evrolige romalo 150 milijonov evrov v naslednjih šestih letih, dubajsko moštvo pa bi za sezono 2024/25 prejelo posebno povabilo, preden bi ga v elitno družbo sprejeli kot polnopravnega člana. Evroliga trenutno šteje 18 ekip, do leta 2028 naj bi razdelili še šest vabil, najglasneje se trenutno omenjata Pariz in London.