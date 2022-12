Po točkah ob boku Srbom, po milijonih krepko zadaj

V nadaljevanju preberite:

Na sobotnem gostovanju v Podgorici pri SC Derbyju so košarkarji Cedevite Olimpije dosegli svojo najvišjo registrirano zmago v ligi ABA po 3. februarju 2018, ko so v Skopju ugnali MZT s 96:55. Tokrat so bili od tekmeca uspešnejši s 104:71, po petem zaporednem uspehu v regionalnem prvenstvu pa so bili lahko zadovoljni, a nikakor ne navdušeni. Njihova naloga v dvoboju podpovprečne ravni je bila že kar prelahka, še vedno pa so jih prevevali tudi grenki občutki zaradi črnega niza v evropskem pokalu.

Ljubljančani so hkrati znova naredili en vzvratni korak, a razrešili eno kadrovsko nejasnost, katero? Zanimivo je, da je bil tokrat vnovič njena rekordna žrtev Postojnčan Andrej Žakelj, zakaj? V zadnjih sezonah po robu prepada pleše kar nekaj klubov. Cedevita Olimpija sodi med najbolj solidne plačnike, a po gmotni plati vendarle ne more tekmovati s Partizanom s Crveno zvezdo. S kakšnimi zneski razpolagajo Beograjčani?