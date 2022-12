Po derbiju z evroligašem na vrsti še SC Derby

Košarkarji Cedevite Olimpije so minuli teden znova zbegali svoje privržence. Najprej so v derbiju premagali Partizan, ki pod vodstvom slovitega Željka Obradovića igra v evroligi, v sredo v istih Stožicah izgubili z Brescio, tekmico z dna evropskega pokala in osmo zasedbo italijanske lige. Kaj bo torej sledilo v 11. kolu lige ABA, v katerem bodo danes ob 17. uri gostovali v Podgorici pri SC Derbyju, ki ga trenira nekdanji član Olimpijinega štaba Andrej Žakelj?

Pred lovom na peto zaporedno regionalno zmago za Ljubljančane še naprej velja, da živijo v črno-belem svetu. Na pravi dan lahko premagajo slehernega tekmeca, ko zvezde nad njimi niso idealno razporejene, so zelo ranljivi. Tudi okrevanje večine poškodovanih košarkarjev ni prineslo stanovitne izboljšave, med dvobojem z Brescio je bilo očitno, da sta zunanja in notranja linija premalo usklajeni, zato ne moreta izkoristiti višine in znanja Alena Omića in Karla Matkovića. Ob bolečem porazu sta družno zbrala pičlih pet točk, veliko bolje – a še vedno premalo – je delovala nižja peterka z Edom Murićem in Amarjem Alibegovićem pod obročema.

»Pričakujemo zelo težko tekmo. Nismo v najboljšem ritmu, imamo premalo treningov, a dovolj, da se na pot odpravljamo samozavestni,« je pred nastopom v dvorani Morača razmišljal Olimpijin trener Jurica Golemac. Njegovi košarkarji so četrti na regionalni lestvici kljub preloženi tekmi 3. kola z vodilno Crveno zvezdo.

Kot kaže, so zaradi odloga pridobili, saj so njihovi aduti ozdraveli, Beograjčani pa so se naknadno (zato ne bo smel igrati v Stožicah) okrepili z argentinskim organizatorjem Luco Vildozo, ki je najboljši strelec in podajalec moštva v evroligi. Zdaj je na pragu moštva še njegov rojak Facundo Campazzo, ki se v ligi NBA ni znašel, pri Realu in v reprezentančnem dresu pa je večkrat dokazal, da sodi med prvokategornike igre po Fibinih pravilih. Poznamo pa tudi obratne primere z ameriških igrišč.

Campazzu naj bi Crvena zvezda ponudila 1,8 milijona evrov neto do konca sezone 2022/23 in 2,5 milijona za naslednjo.