Navdušenje v Stožicah: uspehom ni videti konca

Marsikaj so že dosegli košarkarji Cedevite Olimpije v minulih tednih, a se šele približujejo ključnemu obdobju velikih odločitev. Zato je pomembno, da vztrajajo pri odločni drži in tekem ne pričakujejo več s strahom pred neuspehom ali s postavljanjem posameznikov v ospredje, zgolj z mislijo, kako bi ugnali tekmeca z moštveno igro. S prepoznavnim receptom so prebrodili tudi zadnji domači nastop v ligaškem delu evropskega pokala in dosegli sedmo zaporedno zmago. Valencia se je v Stožicah upirala po najboljših močeh, a je bila za las prekratka.

Zakaj so Ljubljančani na domačem parketu težje prišl do zmage kot v Španiji, čeprav so bili gostje vidno oslabljeni? Kaj sta po novi zmagi povedala Jurica Golemac in prvi strelec tekme Zoran Dragić?