Navijaški izgredi v Beogradu, Crvena zvezda v prazni dvorani do lovorike

Košarkarji Crvene zvezde so ubranili lovoriko v ligi ABA. V razburljivi peti tekmi finala, ki so jo zasenčili navijaški izgredi (zaradi neprimernega vedenja so morali gledalci v tretji četrtini zapustiti dvorano), so z 80:77 strli odpor igralcev Partizana. »Rdeče-beli«, ki so v polfinalu izločili Cedevito Olimpijo (2:1), so tako finalno serijo dobili s 3:2 v zmagah.

Za Crveno zvezdo, ki si je priigrala šesti šampionski pokal v tem tekmovanju, je največ točk dosegel Dejan Davidovac (15), Američan Nathan Wolters je k zmagoslavju prispeval dvanajst, Nikola Kalinić pa enajst točk. Pri Partizanu je s 27 točkami izstopal Američan Kevin Punter.

Za najboljšega košarkarja finala so razglasili Ognjena Dobrića, ki je sicer na zadnji tekmi dosegel le pet točk.

Zaradi metanja predmetov na igrišče in v sodnike, med katerimi je bil tudi Sašo Pukl, so tekmo v 24. minuti prekinili pri izidu 39:39, po več kot uri pa nadaljevali pred praznimi tribunami v dvorani Aleksandra Nikolića.