Ne obžaluje selitve v Ljubljano

Zadnje tri tekme na evropskih parketih so košarkarji Cedevite Olimpije izgubili. Doma niso bili kos močni Valencii, gostovanji v Franciji (Bourg-En-Bresse) in nazadnje Nemčiji (Hamburg) sta se razpletli s porazoma. Toda dobro izhodišče od prej ni ogrozilo nadaljevanja sezone zmajev v evropskem pokalu, tudi v ligi ABA bodo zmaji poskusili kar najdlje vztrajati v boju za vrh, pa četudi sta prav na njem zavoljo izjemnih proračunov domala nedotakljiva beograjska velikana – Crvena zvezda in Partizan.

O vsem tem kot tudi analizi svoje »šestletke« je za Večernji list, tradicionalni zagrebški dnevnik, spregovoril Davor Užbinec, direktor ljubljanskega kluba. Večinoma je z opravljenim v omenjenem obdobju zadovoljen, res pa si je želel bolj odločen boj za naslov prvaka v regionalnem tekmovanju kot tudi bolj polne tribune največje pokrite arene na Slovenskem.

»Pričakovanja glede rezultatov so bila višja, res pa nismo pričakovali takšnega vzpona v proračunih Zvezde in Partizana. Ko smo nekoč s Cedevito igrali proti Crveni zvezdi, je ta imela za 50 odstotkov večji proračun, zdaj pa je ta tako pri njej kot tudi Partizan šestkrat višji kot pri Cedeviti Olimpiji,« je poudaril Užbinec, o občinstvu v Stožicah pa dodal: »V tisti sezoni, ko smo se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala, nas je na petih tekmah v Stožicah spremljalo skupaj 40.000 ljudi. Zdaj naše povprečje znaša 3000 gledalcev na tekmo, obisk pa kroji tudi pomembnost tekme. Če gre za pomembnejšo, je drugače: proti Valencii je bilo 5500 navzočih. Slovensko občintstvo je podobno hrvaškemu – ne bom rekel, da je razvajeno, vendar pa imajo Slovenci tako kot Hrvati radi zmagovalce. Gre tudi za vprašanje športne kulture.«

Obenem pa je pristavil, da mu še zdaleč ni žal Cedevitine selitve v Ljubljano, saj so razmere v dvorani Stožice precej bolj primerne za košarkarski spektakel od tistih, ki so jih prejšnji zagrebški Cedeviti ponujali v Ciboninem domu Dražena Petrovića. »V Stožicah je tekma več kot zgolj to. Otrokom ob spremljevalnem sporedu ni dolgčas, starejši pa preživijo lepi dve uri na tekmi,« je poudaril v pogovoru, v katerem je izbiral najboljše hrvaške košarkarje za minulo leto ter na vrh postavil Ivico Zubca iz lige NBA (Los Angeles Clippers) ter Realovega zvezdnika Maria Hezonjo.