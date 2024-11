S starim znancem in končno tudi trenerjem v lepšo zimo, kot je bila jesen

V nadaljevanju preberite:

Prvi tekmovalni premor v novi sezoni so v Stožicah izkoristili za analizo opravljenega dela in pogled proti bolj uspešni tekmovalni zimi in pomladi. Po dveh letih nenehnih težav s poškodbami je bil zdravniški karton Cedevite Olimpije znova prazen, a le za nekaj ur. V nadaljevanju si športni direktor Chechu Mulero in direktor Davor Užbinec obetata, da bo vrnitev rekonvalescenta Zvezdana Mitrovića na klop prinesla novo energijo, v slačilnico jo bo vnesel povratnik v Ljubljano Andrija Stipanović.

Vzpodbudnemu začetku košarkarske sezone v Ljubljani je sledila hitra streznitev, po »odhodu« zahtevnega in energičnega trenerja Zvezdana Mitrovića na dolgo okrevanje po operaciji hrbta je raven zavzetosti igralcev predvsem v obrambi padla, vedno manj je bilo tudi moštvene igre, ki jo črnogorski strateg zagovarja in ki je v prvih tekmah Ljubljančanom prinesla nekaj lepih četrtin košarke. »Dejstvo je, da bomo morali igrati boljšo obrambo, to je prva in glavna naloga,« se Mulero zaveda, zaradi česa je Olimpija padla v niz porazov, tudi direktor Užbinec se je strinjal, da so bile kritike na račun pristopa na nekaterih tekmah povsem upravičene: »Nisem pristaš ustvarjanja pritiska na moštvo, a pred tekmo z Mego sem tudi jaz v slačilnici vsem jasno povedal, da poraz nikakor ne pride v poštev.«

