Nemočni tudi najboljši košarkarji z vzhoda

Tudi brez Jamesa in Davisa

Kawhi Leonard zbral 19 točk, 10 skokov in osem podaj za novo zmago Los Angeles Clippers. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today



Dončićevi v torek zjutraj, Dragićevi dan pozneje

V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta v noči na ponedeljek izgubili najboljši ekipi vzhodne konference Philadelphia in Brooklyn, na zahodu pa so obračun losangeleških ekip med prvaki Lakers in Clippers dobili slednji zanesljivo s 104:86. Denver je brez pomočipremagal Orlando s 119:109.Čančar proti Orlandu ni dobil priložnosti za igro, v kateri je sicer solidno predstavo pokazalki je k zmagi prispeval 17 točk, 16 podaj in devet skokov, prvi strelec ekipe pa je bils 24 točkami. Pri Orlandu, ki je ob polčasu vodil za 18 točk, sta Chuma Okeke in Terrence Ross zbrala po 19 točk.Clippers so doma brez težav odpravili jezernike, ki so pogrešaliter tudiinPrvaki so celo tekmo zaostajali, izgubili tri od štirih četrtin ter na koncu še šesto od zadnjih devetih tekem. Pri zmagovalcih jezbral 19 točk, 10 skokov in osem podaj. Njegov soigralecst. je bil z 22 točkami najboljši strelec tekme. Clippers so tretji na zahodu, Lakers pa peti.V vzhodnem delu lige sta poraz doživeli vodilni ekipi. Philadelphia je doma izgubila proti Memphisu s 100:116, pri čemer je za slednjega sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, statistično pa se je najbolj izkazals 16 točkami in 12 skoki.je za Philadelphio, ki je pogrešala prvega zvezdnikadosegel 21 točk.Brooklyn je izgubil v Chicagu s 107:115. Pri slednjem je 25 točk dosegelprišlek iz Orlandapa je 22 točkam dodal 13 skokov. Pri Brooklynu, ki je igral brezinje sicer sedem košarkarjev zbralo dvomestno število točk, največ paki je 24 točkam dodal 15 podaj.V noči na torek (1.00) bo Dallasostil Utah, sicer najboljšo ekipo lige. Miami () bo v sredo zjutraj (2.00) gostil Memphis.