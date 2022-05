Jokić najprej v domači hlev, nato na beograjsko stolpnico

Ljubezen do konjev in konjskih dirk nikoli ni zapustila Nikole Jokića, ki je s prijatelji v Somborju v domačem hlevu sprejel delegacijo Denver Nuggets s sinom lastnika Denver Nuggets, Joshom Kroenkejem na čelu. Kroenke mu je vročil nagrado za najkoristnejšega igralca sezone v ligi NBA, potem ko je 27-letni in 2,11 metra visoki as kot prvi igralec v zgodovini lige sezono sklenil z vsaj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 asistencami, v povprečju je dosegal 27,1 točke, 13,8 skoka in podelil 7,9 asistence v rednem delu 2021/22.

Denver je že v prvem krogu končnice z 1:4 v zmagah izpadel proti Golden State Warriors, Jokiću v čast pa so v Beogradu na slovitih stolpnicah Genex neposredno ob Avtocesti bratstva in enotnosti razvili tudi ogromen plakat z njegovo fotografijo in preprostim sporočilom »Nikola Jokić MVP«.