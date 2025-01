Nor večer: za 45 točk in 8 trojk je žogo le trikrat poslal v tla

Košarkarji Bayerna bodo Olympiacos in Sašo Vezenkova še dolgo ohranili v spominu. Ne le zaradi poraza z 69:112, Grki so jim odčitali pravo košarkarsko lekcijo, predvsem zaradi strelskega večera, kakršnega na evroligaških parketih zlepa ne vidimo.

Saša Vezenkov, MVP evrolige v sezoni 2022/23, v petek zvečer ni mogel zgrešiti. Dosegel je kar 45 točk, zadel je vseh 10 metov za dve točki in 8 od 10 metov za tri, kar je zadoščalo za izjemen statistični indeks 52. Že košarkarji, ki zberejo indeks 20 ali več, imajo ponavadi za seboj odlično tekmo, številka 52 pa meji na znanstveno fantastiko.

Še bolj osupljiv je podatek, da je Vezenkovu to uspelo, čeprav je le trikrat poslal žogo v tla. Vsi ostali meti so bili neposredno po ujeti žogi, Vezenkov je spomnil na nepozabno tekmo Klaya Thompsona decembra 2016 proti Indiani, ko je nekdanji ostrostrelec Golden Stata in zdaj soigralec Luke Dončića v Dallasu dosegel 60 točk in ob tem le 11 žogo poslal v tla.