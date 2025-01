Telefoni gorijo, Dallas išče način, kako Dončiću zagotoviti pomoč

Vodstvo Dallas Mavericks se je znašlo pred izzivom, ki ga niso pričakovali. Za več tednov so ostali brez Luke Dončića in Kyrijea Irvinga, brez le enega so se dobro kosali s tekmeci, brez obeh so zdrsnili v niz porazov, ki je v izenačeni zahodni konferenci lahko tudi usoden, mest v končnici za vse kvalitetne ekipe ne bo dovolj.

Kljub zmagi nad Portlandom se športni direktor Dallasa Nico Harrison zaveda, da moštvo potrebuje okrepitve, poškodba hrbta bi Irvinga lahko oddaljila od igrišč za več tednov, tudi Dončića pred premorom za tekmo vseh zvezd sredi februarja skoraj zagotovo ne bomo videli nazaj na igrišču.

Kažipot za ekipo z zdravstvenimi težavami je Orlando, ki je kljub dolgi odsotnostih prvih zvezdnikov Paola Banchera in Franza Wagnerja po zaslugi izvrstne obrambe ostal konkurenčen. Nekaj podobnega želi v Dallasu doseči tudi Harrison, novinar mreže ESPN Brian Windhorst je poročal, da je Dallas med najbolj aktivnimi moštvi v tem prestopnem roku in da s telefonskimi klici nenehno iščejo možnosti, da moštvo še okrepijo.

V Dallasu želijo ob odsotnosti organizatorjev igre večji del napadalnega bremena zaupati centru Derecku Livelyju, ki je proti Portlandu odigral eno boljših tekem v sezoni in dosegel 21 točk ter 16 skokov. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Glavni kandidat za odhod iz Teksasa je Maxi Kleber, ki pa na trgu nima prav velike vrednosti, Dallas pa je malho z izbori na naboru bolj kot ne že izpraznil. Kot možno tarčo se omenja krilni igralec New Orleansa Herb Jones, ki je med boljšimi branilci v ligi, Harrison naj bi poizvedoval tudi glede možnosti za prihod Mathissa Thybulleja in Kyla Kuzme.

Kaj (če sploh kaj) bo Dallas opravil na tržnici, bodo pokazali naslednji tedni, Harrison pa je v minulih sezonah že dokazal, da ima mojstrski občutek za sestavo moštva, ki je lani prav po zaslugi menjav za PJ Washingtona in Daniela Gafforda naredilo korak naprej in zaigralo v finalu lige.