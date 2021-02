Novo priznanje za Jako Blažiča

Jaka Blažič si je z vrhunskimi predstavami, ki jih je januarja nizal s soigralci pri Cedeviti Olimpiji, prislužil priznanje za najboljšega košarkarja minulega meseca v ligi ABA. To je že druga tovrstna nagrada za 30-letnega Gorenjca v tej sezoni, saj jo je prejel že novembra.



»Zmaji« so prejšnji mesec v svojo korist odločili vseh pet tekem v regionalnem košarkarskem prvenstvu, največ zaslug za uspehe ljubljanskega moštva pa je imel prav Blažič. Slovenski reprezentant je v povprečju dosegal po 21,6 točke, 3,6 asistence in 3,4 skoka na tekmo.



Količnik 20,8 ga sicer uvršča na četrto mesto med vsemi igralci januarja, vendar pa na prvo med tistimi, katerih ekipe so prejšnji mesec dobile vse svoje tekme v ligi ABA. Cedevita Olimpija ta čas z izkupičkom dvanajstih zmag in treh porazov na lestvici zaseda četrto mesto in je tako na dobri poti, da si zagotovi nastop na zaključnem turnirju.

