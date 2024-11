Novomeščani padli v drugem podaljšku

Košarkarji Krke so kljub borbeni predstavi v domači dvorani izgubili še šestič v letošnji sezoni regionalne lige. Tokrat proti beograjskemu moštvu FMP Železnik s 106:109 (94:94, 86:86, 60:65, 41:52, 21:28; Person in Cerkvenik po 23, Špan 16, Mirtič 15; Popović 21, Tasić 20, Rebec 17). Novomeščani ostajajo pri dveh zmagah, z izkupičkom dveh zmag in šestih porazih pa so pri dnu lige ABA. Takšno razmerje zmag in porazov imata še drugi slovenski predstavnik v jadranski ligi Cedevita Olimpija in Cibona.

Prva četrtina današnjega obračuna je bila izenačena, Krka je v uvodu imela nekaj malega prednosti. Sredi uvodne četrtine so gostje povedli, večjo razliko pa naredili ob koncu, ko so pobegnili na +7. V drugi četrtini so Beograjčani povišali prednost že na +18 (44:26), do polčasa pa so to Novomeščani le nekoliko omilili.

V 2. polčasu je Krka zaigrala bolje in se počasi približevala tekmecu, v sklepno četrtino prišla le z zaostankom petih točk, gostje so v tretji četrtini zmogli samo 13 točk. V zadnji so bili Dolenjci vseskozi blizu gostom. Hitro so prišli na tri točke zaostanka, dobrih pet minut pred koncem pa je bilo le še minus dva, nekaj sekund kasneje sta bili ekipi poravnani na 76:76.

Tudi slabe pol minute pred koncem sta bili ekipi izenačeni (86:86), po neuspešnem napadu Beograjčanov pa je sledil podaljšek. V tem so manjšo prednost večkrat imeli gostje, a tudi nadaljnjih pet minut ni dalo zmagovalca. V drugem podaljšku je Krka hitro povedla, a so bili ob koncu bolj zbrani gostje in tako v Beograd odnesli nov par točk.

Naslednjo tekmo bodo Novomeščani v ligi Aba igrali v nedeljo, ko bodo gostovali pri klubu iz Dubaja.