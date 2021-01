Novomeščani so še drugič v sezoni izgubili s Cibono

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Krke so doživeli četrti zaporedni poraz v ligi ABA, skupno desetega, tako da jih v preostanku tekmovanja čaka ogorčen boj za pobeg z dna razpredelnice oziroma od 13. mesta, ki vodi v kvalifikacije za obstanek.Cibona, ki je Novomeščanom vzela mero že na prvi tekmi na Dolenjskem z 80:63, je bila v vodstvu od začetka do konca. Krka je do priložnosti za preobrat prišla v zadnji četrtini, ko se je približala na 66:68, a je nato znova slabo zaigrala v obrambi in hitro zaostala z 68:76.V zasedbini bilo razpoloženih posameznikov, predvsem pa visokih igralcev pod košema, ki bi se enakovredno kosali z gostitelji.s 15 točkami in šestimi asistencami je edini izstopal iz sivega povprečja.Reynolds 10 (3:5), Bilinovac 8 (0:2), Radovčić 7, Planinić 4, Marić 1 (1:2), Prkačin 20 (4:9), Gnjidić 5 (1:3), Drežnjak 2 (2:2), Markota 14 (5:7), Nakić 7 (4:4);Camphor 9 (4:4), Stipčević 10 (2:2), Vrabac 9 (1:2), Barič 15 (1:2), Kosi 4, Škifić 8 (1:1), Lapornik 11 (5:6), Rebec 3.Krka bo pred tritedenskim premorom, ki ga bo verjetno izkoristila tudi za igranje zaostalih tekem s Cedevito Olimpijo in FMP, v ponedeljek, 8. februarja, gostila Crveno zvezdo.