Odlična predstava Dragića za podaljšan niz Miamija

Košarkarjiso nanizali peto zaporedno zmago in potrdili odlično formo v februarskem delu lige NBA. Tokrat so z izidom 124:116 premagali šein se že povsem približali položajem, ki najboljšim klubom v ligi prinašajo nastop v tako želeni končnici.Med najboljšimi posamezniki tekme je bil tudi slovenski košarkar. Ljubljančan je v 32 minutah igre zbral 26 točk (za tri 3:4, za dve 6:11, prosti meti 5:6), 3 skoke ter po 2 ukradeni žogi in podaji. Najboljši strelec pri Miamiju je bil(33 točk), pri poraženem Utahu pa(30).Miami bo igral naslednjo tekmo v ponedeljek ob 2. uri po slovenskem času. Dallas () čaka izziv že prej, v nedeljo ob 1. uri bo gostoval pri Brooklynu, Denver () pa uro pozneje pri Oklahomi.