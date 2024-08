Odšel je še en legendarni košarkar

Za posledicami težke bolezni je v 81. letu starosti umrl legendarni košarkar iz Splita Rato Tvrdić, član zmagovite jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Ljubljani 1970. V dresu nekdanje Jugoslavije je osvojil tudi dve srebrni kolajni v Urugvaju 1967 in Portoriku 1974.

Tvrdić velja za enega največjih košarkarjev v zgodovini Jugoplastike. Z ekipo iz dalmatinske prestolnice je osvojil dva naslova jugoslovanskega prvaka v letih 1970 in 1977 ter tri pokalne naslove v letih 1972, 1974 in 1977. V letih 1976 in 1977 je osvojil pokal Radivoja Korača, na reprezentančnem področju pa tudi dve zlati odličji na evropskih prvenstvih v Španiji 1973 in Jugoslaviji 1975. Za ekipo iz Splita je v 18 sezonah dosegel 5561 točk, uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdićevi poslovilni tekmi je bila tudi ekipa Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

Odličnega košarkarja se je na svojem profilu na Facebooku spomnil tudi legendarni Peter Vilfan: »Zapustila nas je še ena legenda, umrl je Rato Tvrdič! Tisti Rato, od katerega sem ob prihodu v Split l. 1977 nasledil dres s številko 10 in ga s ponosom nosil naslednja 3 leta. Tisti Rato, po katerem je bila narejena maskota Jugoplastike Žutko. Ki sem ga ob svojem odhodu iz Splita prejel v dar! Tisti Rato, ki je bil zmeraj dobre volje, nasmejan in pripravljen na vsako norčijo.«