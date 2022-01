Okužbe so ustavile Krko in Cedevito Olimpijo, a tudi številne druge

Koronavirus vse bolj pritiska na sporede športnih tekmovanj. Minuli teden so morali preložiti vseh devet tekem v košarkarski evroligi, danes in jutri pa bo na sporedu le ena tekma v ligi ABA, če se ne bo zalomilo še Megi ali Ciboni. Počivati bosta morali tudi obe slovenski zasedbi, podobni zastoji pa se stopnjujejo v večini drugih panog, tudi v rokometu in hokeju.

Cedevita Olimpija je ostala brez današnjega dvoboja z Borcem v Stožicah zaradi osmih okužb med igralci iz Čačka. Ljubljančani bodo morali počakati na priložnost za peto zaporedno zmago med regionalno elito do gostovanja pri FMP, popoln zaplet v evroligi pa ni dober obet niti za dvoboje evropskega pokala, v katerem naj bi torek gostili Promitheas.

Z Grki tako kot lani?

Uporaba pogojnika je neizogibna, saj so v grški zasedbi včeraj potrdili, da so odkrili tri pozitivne primere in da bodo še naprej budno spremljali morebitno širjenje okužbe. In kaj lahko se zgodi, da se bo ponovila zgodovina. Tudi lani bi se morali moštvi srečati tik pred »polčasom« uvodnega dela evropskega pokala, a sta preložili dvoboj v Stožicah na zahtevo Grkov.

Stožiški košarkarji so lani dvakrat premagali Promitheas. FOTO: Cedevita Olimpija

Krka bi se morala drevi pomeriti z Mornarjem v Baru za prekinitev niza osmih regionalnih porazov. Toda po sredinem domačem spodrsljaju na tekmi slovenske lige s Termami Olimia (89:95), na kateri je nastopila brez Andreja Stavrova, Templa Gibbsa, Hasahna Frencha, Jakova Stipaničeva in Mihe Škedlja, so se stvari dodatno zapletle. Novomeščani bodo še nekaj časa ostali pri pičlih treh zmagah v ligi ABA, eno od teh so dosegli prav proti Mornarju; 2. oktobra so ga ugnali z 89:80 s 33 točkami Roka Stipčevića.

Vranješevi aduti v negotovosti

Odpovedani pripravljalni tekmi proti Italiji v Trbovljah in Kopru sta okrnili tudi vadbeni proces slovenske moške rokometne reprezentance v Zrečah. Pred evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem igralci in strokovni štab nimajo povsem jasnega vpogleda v trenutno pripravljenost, čeprav so medsebojna soočenja na treningih vsaj enako naporna kot pravi dvoboji. Rokometaši namreč neprestano igrajo tako v napadu kot v obrambi brez priložnosti za počitek.

Tudi selektor rokometašev Ljubomir Vranješ išče nadomestne rešitve. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Naslednje resne odgovore bodo zato ponudili šele uvodni nastopi na EP proti Severni Makedoniji 13. t. m., Danski dva dneva pozneje in Črni gori 17. t. m. »Razmere so nenavadne. Zelo težko je ostati osredotočen na delo, z gotovostjo pa lahko rečem, da so priprave za letošnje EP veliko zahtevnejše kot za lansko svetovno prvenstvo v Egiptu,« meni selektor Ljubomir Vranješ.

Na tivolskem ledu znova brez tekme

Hokejisti SŽ Olimpije so morali zaradi zdravstvenih razlogov preložiti tudi nedeljsko tekmo ICEHL s Fehervarjem v Tivoliju. Vodilni možje kluba pa so potrdili, da so podaljšali sodelovanje z Mitjo Robarjem do konca sezone. Z nekdanjim slovenskim reprezentantom so najprej sklenili enomesečno pogodbo, v tem času pa so se prepričali, da je lahko v veliko pomoč moštvu tako na ledu kot v slačilnici.