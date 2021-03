Olimpija ostala praznih rok na pomembnem gostovanju v Laktaših

Olimpija grozila do konca, a preobrata ni bilo

Liga ABA, 21. kolo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. kolu regionalne lige ABA gostovali pri Igokei in doživeli četrti poraz (70:76).Ljubljanski košarkarji bodo želeli čimprej pozabiti na dogodke iz tega tedna, saj so bili poraženi v evropskem pokalu, državnem prvenstvu in še v ligi ABA, kjer so jih premagali tekmeci, ki se prav tako borijo za uvrstitev na eno izmed prvih štirih mest.Pri Olimpiji je bil najboljši strelecs 13 točkami, po 12 sta jih doseglainPri Igokei je bil najbolj razpoložens 16 točkami,jih je vknjižil 15.Cedevita Olimpija ima do konca regionalne lige težak razpored, saj bo dvakrat igrala s Crveno zvezdo, gostovala pri Mornarju in Budućnosti ter v Stožicah gostila Mego.Uvodna četrtina je bila izenačena. Igokea je tekmo začela s štirimi zaporednimi točkami, Olimpija pa se je hitro vrnila z nizom 7:2, pri katerem je Kendrick Perryprispeval 5 točk. Pred zadnjimi 3 minutami in 12 sekundami četrtine so imeli zmaji le točko zaostanka (12:13), nato pa sta za domačine zadela Edin Antićin Anthony Clemens ter klub oddaljila na +5 (12:17), izid četrtine pa je bil 17:15 v korist Igokee.Olimpija je v drugi četrtini prikazala boljšo igro. Po trojkahinje povedla z 21:20, po slabih štirih minutah pa je imela že pet točk zaloge (29:24). Ko je Igokea s košemznižala na -4 (27:31), so bili Ljubljančani pripravljeni in odgovorili prekin Mikaela Hopkinsa(35:27), ob glavnem odmoru pa so imeli tri točke prednosti (38:35).Domačini so bolje krenili v drugi polčas in po zaslugi niza 7:0 povedli z 42:38. Zmaji so Igokei dihali za ovratnik do 26. minute, ko so zaostajali s 44:47, nato pa so gostitelji dosegli 7 izmed naslednjih 8 točk, dobre tri minute pred koncem četrtine pa je bila razlika že dvomestna (60:50). Ljubljančani se niso predali in do konca četrtine prepolovili zaostanek, predvsem po zaslugi Eda Murića, ki je dosegel 5 od zadnjih 8 točk.Tudi zadnjih deset minut je bilo zelo izenačenih. Ljubljančani so se dvakrat približali na tri točke (61:64, 63:66), nikakor pa se jim ni uspelo prebiti v vodstvo. Dobre štiri minute pred iztekom je bila Olimpija le štiri točke zadaj (65:69), a je sledila trojkain njegova asistenca Edinu Antiću, ki je povišal na +9 (74:65). in tekma je bila odločena.»Čestitke Igokei za zasluženo zmago. Ne morem reči, da si zmage nismo želeli. Fantje so se resnično borili. Nismo v najboljši formi ob tem pa smo na poti že deseti dan. Časa za treninge ni in vidi se, da nimamo sape in prave zbranosti. Zgrešili smo nekaj odprtih poizkusov in prostih metov. Zapreti se moramo v dvorano in delati naprej. Analizirali bomo napake in bili na naslednji tekmi boljši,« je po tekmi dejal trener OlimpijeIgokea : Cedevita Olimpija 76:70 (17:15, 35:38, 63:58)Clemmons 16 (4:4), Atić 15, Jovanović 6 (4:5), Gray 8, Jošilo 6, Ilić 15 (6:8), Pot 1 (1:2), Carmichael 9 (3:3).Perry 13 (2:2), Hopkins 12 (3:4), Murić 12 (2:2), Blažič 5 (3:4), Brown 9 (1:1), Jones 7 (1:2), Dimec 2, Rupnik 10 (1:2).Igokea 18:22, Cedevita Olimpija 13:17.Igokea 8:28 (Jošilo 2, Clemmons 2, Gray 2, Atić, Ilić), Cedevita Olimpija 9:30 (Rupnik 3, Brown 2, Murić 2, Perry, Hopkins).