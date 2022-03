Olimpijin niz podaljšan na 12 tekem

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 22. krogu lige Aba premagali Mego z 92:81 (31:24, 49:41, 66:59). Zmagoviti niz v vseh tekmovanjih so povišali na dvanajst tekem.

Za Ljubljančane je to četrta zaporedna zmaga v ligi Aba in trinajsta skupno. Budućnost ima zmago več in dve tekmi manj, vodilna Partizan in Crvena zvezda pa sta pri sedemnajstih zmagah, Igokea pa je s tekmo več pri dvanajstih.

Izbranci trenerja Jurice Golemca se Megi sicer niso oddolžili za visok poraz na prvi tekmi v Beogradu (104:75), so pa do zmage prišli suvereno in zasluženo. Vodili so praktično vseh 40 minut in četudi njihova prednost ni prešla trinajstih točk (56:43), Beograjčani niso prišli do priložnosti za preobrat.

Olimpija je dosegla 12. zaporedno zmago. FOTO: Aba

Cedevita Olimpija je imela znova širok nabor razpoloženih igralcev; šest jih je prišlo do dvomestnega števila točk. S statističnim indeksom 30 je izstopal Alen Omić, ki je zbral 12 točk, 12 skokov in pet podaj. Edo Murić (indeks 25) je dosegel 16 točk in ujel osem odbitih žog, po 14 točk sta prispevala Jaka Blažič in Yogi Ferrell, trinajst Zoran Dragić, dvanajst pa Jacob Pullen.

Cedevito Olimpijo nova tekma čaka že v ponedeljek v ligi Nova KBM proti Ggd Šenčurju. V sredo bo v evropskem pokalu gostovala v Bologni, naslednja preizkušnja v ligi Aba pa jo čaka v soboto, 19. marca, v Zadru.

