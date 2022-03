Olimpijini košarkarji si še niso oprostili črnega 5. decembra

V nadaljevanju preberite:

Kar nekaj spodrsljajev so si privoščili košarkarji Cedevite Olimpija v tej sezoni in jih večino že popravili. Enega najhujših so doživeli 5. decembra lani, ko so na domačem parketu izgubili z Zadrom. Danes ob 17. uri se mu bodo lahko oddolžili v dvorani Krešimirja Ćosića in dosegli peto zaporedno zmago v ligi ABA, s katero bi se še za korak približali osvojitvi vsaj četrtega mesta v rednem delu tekmovanja. Kaj bi morali tokrat postoriti drugače kot pred poltretjim mesecem?

Krka bo v nedeljo gostila FMP in se poskušala ogniti 14. porazu v zadnjih 15 kolih. Kakšno izhodišče ima pred dvobojem z Beograjčani?