Olimpijo okrepil nekdanji član moštva Dallas Mavericks

Vodilni možje košarkarjev Cedevite Olimpije so po odhodu Marcusa Keena dolgo iskali novega organizatorja. V tem času so premešali centrsko linijo, pripeljali Alena Omića in se razšli z Žigo Dimcem. Zdaj so našli nadomestnega dirigenta, odslej bo v Stožicah igral 28-letni in 183 cm visoki Yogi Ferrell.

Ameriški košarkar je začel sezono pri Panathinaikosu in ni imel velike vloge, saj je dobil priložnost le na petih od dvanajstih tekem evrolige ter igral s povprečjem 1,6 točke in 1,8 asistence. Pred tem se je dokazoval v ligi NBA v dresih Brooklyna, Dallasa, pri katerem je na 118 tekmah dosegal 10,6 točke in 3 asistence, Sacramenta, Clevelanda in LA Clippers ter v ameriški razvojni ligi.

Leta 2017 se je Ferrell, ki je luč sveta ugledal 9. maja leta 1993 v Greenfieldu v Indiani, uvrstil v drugo najboljšo peterko novincev lige NBA.