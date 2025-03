Osem Dončićevih trojk ni preprečilo poloma

Pred tekmo LA Lakers vs. Chicago Bulls, eno od klasik košarkarske lige NBA, je bilo precej vprašanj o postavi kalifornijskega moštva, med drugim je bil zaradi težav z gležnjem vprašljiv tudi nastop slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Toda ta je vendarle lahko igral, vnovič močno opozoril nase, zasedba Los Angeles Lakers pa je kljub tej popolni postavi in vidnemu učinku našega asa doma visoko izgubila – igralci Chicago Bulls so jo nadigrali kar s 146:115.

Dončić je za poražene gostitelje dosegel 34 točk, od tega osem trojk ter prav toliko skokov in šest asistenc, v 31 minutah in 34 sekundah pa je izgubil sedem žog.

Po sedmih tekmah odsotnosti zaradi poškodb se je v vrste domačih vrnil LeBron James, ki je dodal 17 točk, šest skokov in štiri podaje, izgubil pa je pet žog. V slabih 17 minutah je pet točk vpisal Rui Hachimura, tudi povratnik po poškodbi in običajno pomemben člen moštva, manjkal je na prejšnjih 12 tekmah. Pri gostiteljih je bil tako s 25 točkami drugi strelec Austin Reaves.

Pri gostih je bil neustavljiv Coby White. FOTO:: Jonathan Hui/Reuters

Prvi strelec tekme je bil v vrstah zmagovitih gostov s 36 točkami Coby White, Avstralec Josh Giddey je dosegel trojni dvojček s 15 točkami, desetimi skoki in 17 podajami, za povrh je ukradel še osem žog. Litovski novinec Matas Buzelis je z 31 točkami zabeležil rekord kariere, Črnogores Nikola Vučević pa je dodal po 12 točk in 12 skokov.