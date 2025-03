Vse, razen nastopa Luke Dončiča na evropskem prvenstvu, bi bilo presenečenje

Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić je prepričan, da bo njegov sin Luka Dončić še naprej igral za reprezentanco. »Za Luko nikoli ni bilo vprašanje, kar se tiče igranja v reprezentanci. Vse, razen nastopa na evropskem prvenstvu, bi bilo veliko presenečenje,« je Saša Dončić dejal v pogovoru za oddajo Pop TV 24ur zvečer.

Za Dončića starejšega igranje slovenskega zvezdnika na evropskem prvenstvu avgusta ni pod vprašajem. »Verjamem, da če te nekdo že milijonkrat vpraša, na koncu hočeš malo drame in rečeš 'bomo videli',« pravi Saša Dončić.

Nekdanji košarkar in trener je spregovoril tudi o temi, povezani s severnoameriški ligi NBA, ki se je prebila v ospredje ob šokantni menjavi Luke Dončića in njegovem prihodu iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers.

Dončić meni, da je Dallas za njegovega sina praktično že pozabljen, kar dokazujejo zadnje tekme, sploh proti Denverju.

»Prvih devet minut te tekme je bilo fantastičnih. Dejstvo pa je, da je bila saga z Dallasom teden po tem, ko se je zgodila zamenjava, praktično pozabljena. Prideš v večje mesto, kjer se moraš prilagoditi, tam so drugi ljudje, drugi igralci. Druga stvar pa je, da se je takrat Luka vračal po poškodbi, tega ne smemo pozabiti. Sedem tednov ni igral in to se ti pozna na formi, moraš ujeti ritem. Pred 14 dnevi je ujel ritem.«

Reprezentanca je tudi za Luko Dončića velika čast. FOTO: Fiba.com

Dončić izpostavlja tudi težave s poškodbami, ki so jih imeli v zadnjem času jezerniki. »Počasi se kocke sestavljajo, saga z Dallasom je že zdavnaj končana.«

Dotaknil se je tudi kritik, ki jih je bilo na Lukov račun slišati v zadnjem času. »Vedno se bodo našli ljudje, ki so nevoščljivi, negativni. Vsi ljudje, ki se ukvarjajo s košarko, vedo, kaj Luka pomeni za katerokoli ekipo. Vsak ima pravico do svojega mišljenja, koliko to vpliva na Luko in ljudi, ki so okoli njega, je pa druga zgodba. Najtežje bo zadovoljiti vse. Najboljši odgovor je to, kar je Luka pokazal na parketu.«

Dončić je prepričan, da so Lakers »franšiza, ki ti bo ponudila vse, seveda bodo pričakovali tudi nekaj nazaj od tega. Vsi se trudijo, da igralci razmišljajo samo o košarki in nobenih drugih stvareh. V tem pogledu je organizacija res vrhunska.«

Ob tem pa tudi verjame, da je ekipa sposobna priti daleč v končnici: »Pokazali so, da so zelo neugodna ekipa, če so zdravi. Verjamem, da ta ekipa lahko dobi vsakega. Je pa res, da je v play-offu faktor sreče zelo pomemben. Lahko se zgodi kakšna poškodba vodilnega igralca.«