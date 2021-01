Oslabljeni LA Clippers za Atalanto tekmec po meri

Koronavirus je v NBA oslabil tudi LA Clippers, zaradi česar je v goseh igral brez prvih zvezdnikov moštva Kawhija Leonarda in Paula Georgea, zaradi poškodbe pa je manjkal še en član začetne postave Patrick Beverley. Košarkarji Atlante so to izkoristili in končali niz sedmih porazov.



Pri zmagovalcih je izstopal mladi zvezdnik Trae Young, ki je nasul 38 točk, zadel je vseh 11 prostih metov, Clint Capelo pa je ujel kar 18 žog.

Utah zmagal devetič zapored

Eno od najbolj vročih moštev v NBA je Utah. Po zmagi proti New York s 108:94 je zmagovalni niz podaljšal na devet.



Rudy Gobert je dosegel 18 točk, ujel kar 19 odbitih žog in podelil še štiri blokade. »Pravijo, da zmagujemo na grd način. No, zdaj zmagali na zelo lep način,« je bil zadovoljen trener Utaha Quin Snyder.



V noči na četrtek, ko bo na sporedu kar 12 tekem, bo Denver (Vlatko Čančar) gostoval pri Miamiju (Goran Dragić), Utah pa bo gostil Dallas (Luka Dončić).



Izidi NBA –

Atlanta : LA Clippers 108:99 (Young 38, Hunter 22; Jackson 20, 8 podaj in 7 skokov, Ibaka 15).

Houston : Washington 107:88 (Wall 24, Oladipo in Gordon po 20, Cousins 19 in 11 skokov; Beal 33).

Utah : New York 108:94 (O'Neale 20, Conley 19, Gobert 18 in 19 skokov; Rivers 25, Randle 18 in 10 skokov).

